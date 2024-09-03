Баклажаны с мясом по-грузински – блюдо, которое покорит всех

Баклажаны с мясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготовьте баклажаны с мясом по-грузински, и это блюдо непременно покорит всех за столом! Сочные баклажаны, нежное мясо и ароматные специи создают неповторимый вкус, который не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

мясо 700 г;

баклажан 500 г;

помидоры 3-4 шт;

лук 2-3 шт;

чеснок 1-2 зубка;

томатная паста 2 ст.л;

острая аджика 1 ст.л;

острый перец 1 шт;

кинза или петрушка;

хмели сунели;

соль;

сахар 1 ч.л.

Способ приготовления

Баклажан нарезать кольцами толщиной 1 см, полить растительным маслом и жарить до румяной корочки с обеих сторон. Можно жарить на растительном масле или на сухой сковороде. Мясо порезать на куски, как показано на видео. Обжарить мясо в разогретом масле. Сначала готовить под крышкой в собственном соке. Когда мясо станет полуготовым, посолить.

Жареные баклажаны. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

После испарения жидкости обжарить мясо до легкой румяности и снять с огня. Лук нарезать четверть колечками и обжарить. Когда лук размякнет, добавить томатную пасту. Жарить одну минуту и добавить аджику.

Жареное мясо. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для соуса порезать помидоры. Рекомендуется очистить их, сделав надрезы крест-накрест и залив кипятком на 2 минуты.

Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вместе с помидорами готовить соус 5-7 минут под крышкой, иногда помешивая. Добавить соль, хмели-сунели, ложку сахара и измельченный зубок чеснока. Для остроты можно добавить нарезанный перец. Готовить несколько минут, добавить зелень, перемешать и снять с огня.

Приготовление запеканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В форму для запекания выложить немного соуса, затем мясо, на мясо половину соуса. Прикрытые жареными баклажанами и сверху выложить остаток соуса.

Блюдо с баклажанами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть фольгой и запекать 40 минут при 180 ºС. За 10 минут до истечения можно открыть фольгу.

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