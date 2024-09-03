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Баклажаны с мясом по-грузински — от такого блюда все будут в восторге

3 сентября 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Баклажаны с мясом по-грузински – блюдо, которое покорит всех
Баклажаны с мясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте баклажаны с мясом по-грузински, и это блюдо непременно покорит всех за столом! Сочные баклажаны, нежное мясо и ароматные специи создают неповторимый вкус, который не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мясо 700 г;
  • баклажан 500 г;
  • помидоры 3-4 шт;
  • лук 2-3 шт;
  • чеснок 1-2 зубка;
  • томатная паста 2 ст.л;
  • острая аджика 1 ст.л;
  • острый перец 1 шт;
  • кинза или петрушка;
  • хмели сунели;
  • соль;
  • сахар 1 ч.л.

Способ приготовления

Баклажан нарезать кольцами толщиной 1 см, полить растительным маслом и жарить до румяной корочки с обеих сторон. Можно жарить на растительном масле или на сухой сковороде. Мясо порезать на куски, как показано на видео. Обжарить мясо в разогретом масле. Сначала готовить под крышкой в собственном соке. Когда мясо станет полуготовым, посолить.

рецепт баклажанов
Жареные баклажаны. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

После испарения жидкости обжарить мясо до легкой румяности и снять с огня. Лук нарезать четверть колечками и обжарить. Когда лук размякнет, добавить томатную пасту. Жарить одну минуту и добавить аджику.

рецепт баклажанов со свининой
Жареное мясо. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для соуса порезать помидоры. Рекомендуется очистить их, сделав надрезы крест-накрест и залив кипятком на 2 минуты.

вкусный рецепт бклажанов
Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вместе с помидорами готовить соус 5-7 минут под крышкой, иногда помешивая. Добавить соль, хмели-сунели, ложку сахара и измельченный зубок чеснока. Для остроты можно добавить нарезанный перец. Готовить несколько минут, добавить зелень, перемешать и снять с огня.

рецепт запеканки с баклажаными
Приготовление запеканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В форму для запекания выложить немного соуса, затем мясо, на мясо половину соуса. Прикрытые жареными баклажанами и сверху выложить остаток соуса.

рецепт запеченных баклажанов
Блюдо с баклажанами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть фольгой и запекать 40 минут при 180 ºС. За 10 минут до истечения можно открыть фольгу.

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов с луком — вкуснее вы еще не пробовали.

Также советуем приготовить сезонный баклажанный салат с грузинскими нотами — овощное блюдо с курицей.

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Также может потребоваться информация, в чем вымачивать баклажаны, чтобы они не горчили.

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