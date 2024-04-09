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Балканський суп з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам

9 квітня 2024 21:23
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисний Балканський суп із квасолею за 30 хвилин – швидкий рецепт приготування.
Суп із квасолею. Фото: YouTube @Vladomirr
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У меню людини, яка веде здоровий спосіб життя, обов'язково повинні бути супи. Фасолевий суп має велику кількість заліза і фолієвої кислоти. Також споживання супу з бобів квасолі призводить до зниження артеріального тиску та цукру в організмі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо зі смаком.

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Вам знадобиться:

  • квасоля — 1-1,5 склянки;
  • запашний перець — 6 шт.;
  • зерна коріандру — 1 ч.л.;
  • вода — 1,5 л;
  • м'ясо будь-яке — 100-300 г;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • цибуля — 1-2 середніх;
  • морква — 1 середня;
  • корінь селери;
  • болгарський перець — 1 великий;
  • гострий перець на розсуд;
  • часник — 2-3 великих зубчики;
  • соняшникова олія — 80 мл;
  • оливкова олія для запаху — 20 мл;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • чебрець — 1/2 ч.л.;
  • м'ята сушена — 1 ч. л.;
  • томатна паста — 3 ст.л.;
  • сіль за смаком;
  • цукор — 1 ст.;
  • кріп чи петрушка.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно промити квасолю та замочити її на ніч. Потім знову промити та зварити до готовності.

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Квасоля для супу. Фото: YouTube @Vladomirr

Нарізати м'ясо невеликими шматочками. Додати м'ясо в каструлю з квасолею. У воду додати коріандр, чорний перець та лавровий лист.

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Шматочки м'яса. Фото: YouTube @Vladomirr

Нарізати цибулю, солодкий перець та натерти моркву.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @Vladomirr

На сковороді обсмажити цибулю, потім додати моркву та солодкий перець. Також додати томатну пасту та спеції.

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Смаження для супу. Фото: YouTube @Vladomirr

Готову засмажку додати в каструлю, все акуратно перемішати.

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Приготування супу. Фото: YouTube @Vladomirr

Наприкінці додати часник і зелень. Дати настоятися супу і можна подавати.

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Готовий суп. Фото: YouTube @Vladomirr

Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "часник".

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі у захваті.

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