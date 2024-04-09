Корисний Балканський суп із квасолею за 30 хвилин – швидкий рецепт приготування.

Балканський суп з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам
У меню людини, яка веде здоровий спосіб життя, обов'язково повинні бути супи. Фасолевий суп має велику кількість заліза і фолієвої кислоти. Також споживання супу з бобів квасолі призводить до зниження артеріального тиску та цукру в організмі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо зі смаком.
Вам знадобиться:
- квасоля — 1-1,5 склянки;
- запашний перець — 6 шт.;
- зерна коріандру — 1 ч.л.;
- вода — 1,5 л;
- м'ясо будь-яке — 100-300 г;
- лавровий лист — 2 шт.;
- цибуля — 1-2 середніх;
- морква — 1 середня;
- корінь селери;
- болгарський перець — 1 великий;
- гострий перець на розсуд;
- часник — 2-3 великих зубчики;
- соняшникова олія — 80 мл;
- оливкова олія для запаху — 20 мл;
- паприка — 1 ч. л.;
- чебрець — 1/2 ч.л.;
- м'ята сушена — 1 ч. л.;
- томатна паста — 3 ст.л.;
- сіль за смаком;
- цукор — 1 ст.;
- кріп чи петрушка.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно промити квасолю та замочити її на ніч. Потім знову промити та зварити до готовності.
Нарізати м'ясо невеликими шматочками. Додати м'ясо в каструлю з квасолею. У воду додати коріандр, чорний перець та лавровий лист.
Нарізати цибулю, солодкий перець та натерти моркву.
На сковороді обсмажити цибулю, потім додати моркву та солодкий перець. Також додати томатну пасту та спеції.
Готову засмажку додати в каструлю, все акуратно перемішати.
Наприкінці додати часник і зелень. Дати настоятися супу і можна подавати.
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