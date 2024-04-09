Корисний Балканський суп із квасолею за 30 хвилин – швидкий рецепт приготування.

Суп із квасолею. Фото: YouTube @Vladomirr

У меню людини, яка веде здоровий спосіб життя, обов'язково повинні бути супи. Фасолевий суп має велику кількість заліза і фолієвої кислоти. Також споживання супу з бобів квасолі призводить до зниження артеріального тиску та цукру в організмі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо зі смаком.

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Вам знадобиться:

квасоля — 1-1,5 склянки;

запашний перець — 6 шт.;

зерна коріандру — 1 ч.л.;

вода — 1,5 л;

м'ясо будь-яке — 100-300 г;

лавровий лист — 2 шт.;

цибуля — 1-2 середніх;

морква — 1 середня;

корінь селери;

болгарський перець — 1 великий;

гострий перець на розсуд;

часник — 2-3 великих зубчики;

соняшникова олія — 80 мл;

оливкова олія для запаху — 20 мл;

паприка — 1 ч. л.;

чебрець — 1/2 ч.л.;

м'ята сушена — 1 ч. л.;

томатна паста — 3 ст.л.;

сіль за смаком;

цукор — 1 ст.;

кріп чи петрушка.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно промити квасолю та замочити її на ніч. Потім знову промити та зварити до готовності.

Квасоля для супу. Фото: YouTube @Vladomirr

Нарізати м'ясо невеликими шматочками. Додати м'ясо в каструлю з квасолею. У воду додати коріандр, чорний перець та лавровий лист.

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @Vladomirr

Нарізати цибулю, солодкий перець та натерти моркву.

Солодкий перець. Фото: YouTube @Vladomirr

На сковороді обсмажити цибулю, потім додати моркву та солодкий перець. Також додати томатну пасту та спеції.

Смаження для супу. Фото: YouTube @Vladomirr

Готову засмажку додати в каструлю, все акуратно перемішати.

Приготування супу. Фото: YouTube @Vladomirr

Наприкінці додати часник і зелень. Дати настоятися супу і можна подавати.

Готовий суп. Фото: YouTube @Vladomirr

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