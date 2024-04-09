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Балканский суп с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам

9 апреля 2024 21:23
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный Балканский суп с фасолью за 30 минут — быстрый рецепт приготовления.
Суп с фасолью. Фото: YouTube @Vladomirr
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В меню человека, ведущего здоровый образ жизни, обязательно должны присутствовать супы. Фасолевый суп обладает большим количеством железа и фолиевой кислоты. Также потребление супа из бобов фасоли приводит к снижению артериального давления и сахара в организме.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим со вкусом

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Вам понадобится: 

  • фасоль — 1-1,5 стакана;
  • душистый перец — 6 шт.;
  • зерна кориандра — 1 ч.л.;
  • вода — 1,5 л;
  • мясо любое — 100-300 г;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • лук — 1-2 средних;
  • морковь — 1 средняя;
  • корень сельдерея;
  • перец болгарский — 1 крупный;
  • острый перец по усмотрению;
  • чеснок — 2-3 крупных зубчика;
  • подсолнечное масло — 80 мл;
  • оливковое масло для запаха — 20 мл;
  • паприка — 1 ч.л.;
  • тимьян — 1/2 ч.л.;
  • мята сушеная — 1 ч.л.;
  • паста томатная — 3 ст.л.;
  • соль по вкусу;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • укроп или петрушка.

Способ приготовления 

Сначала необходимо промыть фасоль и замочить ее на ночь. Затем снова промыть и сварить до готовности. 

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Фасоль для супа. Фото: YouTube @Vladomirr

Нарезать мясо небольшими кусочками. Отправить мясо в кастрюлю с фасолью. В воду добавить кориандр, черный перец и лавровый лист. 

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Кусочки мяса. Фото: YouTube @Vladomirr

Нарезать лук, сладкий перец и натереть морковь.  

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Сладкий перец. Фото: YouTube @Vladomirr

На сковороде обжарить лук, затем добавить морковь и сладкий перец. Также добавить томатную пасту и специи. 

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Зажарка для супа. Фото: YouTube @Vladomirr

Готовую зажарку добавить в кастрюлю, все аккуратно перемешать. 

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Приготовление супа. Фото: YouTube @Vladomirr

В самом конце добавить чеснок и зелень. Дать супу настояться и можно подавать. 

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Готовый суп. Фото: YouTube @Vladomirr

Раньше мы писали о рецепте чешского чесночного супа "чесночка".

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

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