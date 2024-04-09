Полезный Балканский суп с фасолью за 30 минут — быстрый рецепт приготовления.

Балканский суп с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам
В меню человека, ведущего здоровый образ жизни, обязательно должны присутствовать супы. Фасолевый суп обладает большим количеством железа и фолиевой кислоты. Также потребление супа из бобов фасоли приводит к снижению артериального давления и сахара в организме.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим со вкусом.
Вам понадобится:
- фасоль — 1-1,5 стакана;
- душистый перец — 6 шт.;
- зерна кориандра — 1 ч.л.;
- вода — 1,5 л;
- мясо любое — 100-300 г;
- лавровый лист — 2 шт.;
- лук — 1-2 средних;
- морковь — 1 средняя;
- корень сельдерея;
- перец болгарский — 1 крупный;
- острый перец по усмотрению;
- чеснок — 2-3 крупных зубчика;
- подсолнечное масло — 80 мл;
- оливковое масло для запаха — 20 мл;
- паприка — 1 ч.л.;
- тимьян — 1/2 ч.л.;
- мята сушеная — 1 ч.л.;
- паста томатная — 3 ст.л.;
- соль по вкусу;
- сахар — 1 ст.л.;
- укроп или петрушка.
Способ приготовления
Сначала необходимо промыть фасоль и замочить ее на ночь. Затем снова промыть и сварить до готовности.
Нарезать мясо небольшими кусочками. Отправить мясо в кастрюлю с фасолью. В воду добавить кориандр, черный перец и лавровый лист.
Нарезать лук, сладкий перец и натереть морковь.
На сковороде обжарить лук, затем добавить морковь и сладкий перец. Также добавить томатную пасту и специи.
Готовую зажарку добавить в кастрюлю, все аккуратно перемешать.
В самом конце добавить чеснок и зелень. Дать супу настояться и можно подавать.
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