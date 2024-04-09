Полезный Балканский суп с фасолью за 30 минут — быстрый рецепт приготовления.

Суп с фасолью. Фото: YouTube @Vladomirr

В меню человека, ведущего здоровый образ жизни, обязательно должны присутствовать супы. Фасолевый суп обладает большим количеством железа и фолиевой кислоты. Также потребление супа из бобов фасоли приводит к снижению артериального давления и сахара в организме.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим со вкусом.

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Вам понадобится:

фасоль — 1-1,5 стакана;

душистый перец — 6 шт.;

зерна кориандра — 1 ч.л.;

вода — 1,5 л;

мясо любое — 100-300 г;

лавровый лист — 2 шт.;

лук — 1-2 средних;

морковь — 1 средняя;

корень сельдерея;

перец болгарский — 1 крупный;

острый перец по усмотрению;

чеснок — 2-3 крупных зубчика;

подсолнечное масло — 80 мл;

оливковое масло для запаха — 20 мл;

паприка — 1 ч.л.;

тимьян — 1/2 ч.л.;

мята сушеная — 1 ч.л.;

паста томатная — 3 ст.л.;

соль по вкусу;

сахар — 1 ст.л.;

укроп или петрушка.

Способ приготовления

Сначала необходимо промыть фасоль и замочить ее на ночь. Затем снова промыть и сварить до готовности.

Фасоль для супа. Фото: YouTube @Vladomirr

Нарезать мясо небольшими кусочками. Отправить мясо в кастрюлю с фасолью. В воду добавить кориандр, черный перец и лавровый лист.

Кусочки мяса. Фото: YouTube @Vladomirr

Нарезать лук, сладкий перец и натереть морковь.

Сладкий перец. Фото: YouTube @Vladomirr

На сковороде обжарить лук, затем добавить морковь и сладкий перец. Также добавить томатную пасту и специи.

Зажарка для супа. Фото: YouTube @Vladomirr

Готовую зажарку добавить в кастрюлю, все аккуратно перемешать.

Приготовление супа. Фото: YouTube @Vladomirr

В самом конце добавить чеснок и зелень. Дать супу настояться и можно подавать.

Готовый суп. Фото: YouTube @Vladomirr

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