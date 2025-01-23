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Бананові оладки — 1 інгредієнт може зробити їх такими смачними

23 січня 2025 06:04
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бананові оладки — секретний інгредієнт, який робить їх неймовірно смачними
Бананові оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Бананові оладки — це ідеальний варіант для смачного та корисного сніданку. Усього один секретний інгредієнт робить їх надзвичайно ніжними та ароматними. Спробуйте цей рецепт і здивуйте своїх близьких!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • банан — 3 шт.;
  • йогурт (кефір) — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 2 г;
  • цукор — 60 г;
  • розпушувач — 6 г;
  • борошно — 300 г.

Спосіб приготування

Нарізати банани кружальцями, змішати з йогуртом і збити в однорідну масу за допомогою блендера. Додати в суміш яйце, сіль та цукор, ретельно перемішати.

банановые оладьи на завтрак
Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Висипати в масу борошно та розпушувач, замісити густе тісто. Накрити тісто кришкою і залишити на 10 хвилин. Перекласти тісто в кондитерський мішок.

банановые оладьи на завтрак за 15 минут
Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороду з гарячою олією видавлювати невеликі порції тіста, формуючи круглі оладки. Обсмажити оладки з обох боків до золотистого кольору.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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