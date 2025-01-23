Бананові оладки — секретний інгредієнт, який робить їх неймовірно смачними

Бананові оладки — 1 інгредієнт може зробити їх такими смачними
Бананові оладки — це ідеальний варіант для смачного та корисного сніданку. Усього один секретний інгредієнт робить їх надзвичайно ніжними та ароматними. Спробуйте цей рецепт і здивуйте своїх близьких!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- банан — 3 шт.;
- йогурт (кефір) — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 2 г;
- цукор — 60 г;
- розпушувач — 6 г;
- борошно — 300 г.
Спосіб приготування
Нарізати банани кружальцями, змішати з йогуртом і збити в однорідну масу за допомогою блендера. Додати в суміш яйце, сіль та цукор, ретельно перемішати.
Висипати в масу борошно та розпушувач, замісити густе тісто. Накрити тісто кришкою і залишити на 10 хвилин. Перекласти тісто в кондитерський мішок.
У сковороду з гарячою олією видавлювати невеликі порції тіста, формуючи круглі оладки. Обсмажити оладки з обох боків до золотистого кольору.
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