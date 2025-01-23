Банановые оладьи — секретный ингредиент, который делает их невероятно вкусными

Банановые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Банановые оладьи — это идеальный вариант для вкусного и полезного завтрака. Всего один секретный ингредиент делает их необычайно нежными и ароматными. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

банан — 3 шт.;

йогурт (кефир) — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 2 г;

сахар — 60 г;

разрыхлитель — 6 г;

мука — 300 г.

Способ приготовления

Нарезать бананы кружочками, смешать с йогуртом и взбить в однородную массу с помощью блендера. Добавить в смесь яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать.

Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпать в массу муку и разрыхлитель, замесить густое тесто. Накрыть тесто крышкой и оставить на 10 минут. Переложить тесто в кондитерский мешок.

Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороду с горячим маслом выдавливать небольшие порции теста, формируя круглые оладьи. Обжарить оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

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