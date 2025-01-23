Банановые оладьи — секретный ингредиент, который делает их невероятно вкусными

Банановые оладьи — 1 ингредиент может сделать их такими вкусными
Банановые оладьи — это идеальный вариант для вкусного и полезного завтрака. Всего один секретный ингредиент делает их необычайно нежными и ароматными. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- банан — 3 шт.;
- йогурт (кефир) — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 2 г;
- сахар — 60 г;
- разрыхлитель — 6 г;
- мука — 300 г.
Способ приготовления
Нарезать бананы кружочками, смешать с йогуртом и взбить в однородную массу с помощью блендера. Добавить в смесь яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать.
Высыпать в массу муку и разрыхлитель, замесить густое тесто. Накрыть тесто крышкой и оставить на 10 минут. Переложить тесто в кондитерский мешок.
В сковороду с горячим маслом выдавливать небольшие порции теста, формируя круглые оладьи. Обжарить оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков
Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.
Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.
Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.
Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.
Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.
Читайте Новини.LIVE!