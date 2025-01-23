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Банановые оладьи — 1 ингредиент может сделать их такими вкусными

23 января 2025 06:04
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Банановые оладьи — секретный ингредиент, который делает их невероятно вкусными
Банановые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Банановые оладьи — это идеальный вариант для вкусного и полезного завтрака. Всего один секретный ингредиент делает их необычайно нежными и ароматными. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • банан — 3 шт.;
  • йогурт (кефир) — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 2 г;
  • сахар — 60 г;
  • разрыхлитель — 6 г;
  • мука — 300 г.

Способ приготовления

Нарезать бананы кружочками, смешать с йогуртом и взбить в однородную массу с помощью блендера. Добавить в смесь яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать.

банановые оладьи на завтрак
Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпать в массу муку и разрыхлитель, замесить густое тесто. Накрыть тесто крышкой и оставить на 10 минут. Переложить тесто в кондитерский мешок.

банановые оладьи на завтрак за 15 минут
Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороду с горячим маслом выдавливать небольшие порции теста, формируя круглые оладьи. Обжарить оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

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10:07 Кайя Каллас отреагировала на упреки Трампа про помощь Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:59 На Азовмаше погибли двое мужчин, — горсовет

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