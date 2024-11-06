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Бананові оладки один інгредієнт може зробити такими смачними

6 листопада 2024 06:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бананові оладки: один інгредієнт, який зробить їх незабутньо смачними
Бананові оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо приготувати оладки з бананами на сніданок. Вони виходять пухкі та неймовірно смачні. Чудовий настрій вам гарантовано.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • банан — 3 шт.;
  • йогурт (або кефір) — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 2 г;
  • цукор — 60 г;
  • розпушувач — 6 г;
  • борошно — 300 г.

Спосіб приготування

Нарізаємо невеликими кружальцями банани, змішуємо з йогуртом і збиваємо в однорідну масу за допомогою блендера. Розбиваємо в суміш яйце, висипаємо сіль та цукор, перемішати.

Висипаємо в суміш борошно та розпушувач, замішуємо злегка густе тісто. Залишаємо тісто на 10 хвилин під кришкою, а потім перекладаємо кондитерський мішок.

рецепт бананових оладок
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороду з гарячою олією видавлюємо невеликі порції тіста. Це потрібно для того, щоб наші оладки були кругленькі.

простий рецепт бананових оладок
Бананові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажуємо оладки з обох боків до золотистого кольору. Подаємо бананові оладки з улюбленим варенням, або просто зі сметаною. 

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панкейки рецепти оладки ідея для сніданку банан

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