Бананові оладки: один інгредієнт, який зробить їх незабутньо смачними

Бананові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Пропонуємо приготувати оладки з бананами на сніданок. Вони виходять пухкі та неймовірно смачні. Чудовий настрій вам гарантовано.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

банан — 3 шт.;

йогурт (або кефір) — 250 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — 2 г;

цукор — 60 г;

розпушувач — 6 г;

борошно — 300 г.

Спосіб приготування

Нарізаємо невеликими кружальцями банани, змішуємо з йогуртом і збиваємо в однорідну масу за допомогою блендера. Розбиваємо в суміш яйце, висипаємо сіль та цукор, перемішати.

Висипаємо в суміш борошно та розпушувач, замішуємо злегка густе тісто. Залишаємо тісто на 10 хвилин під кришкою, а потім перекладаємо кондитерський мішок.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороду з гарячою олією видавлюємо невеликі порції тіста. Це потрібно для того, щоб наші оладки були кругленькі.

Бананові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажуємо оладки з обох боків до золотистого кольору. Подаємо бананові оладки з улюбленим варенням, або просто зі сметаною.

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