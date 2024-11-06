Бананові оладки: один інгредієнт, який зробить їх незабутньо смачними

Бананові оладки один інгредієнт може зробити такими смачними
Пропонуємо приготувати оладки з бананами на сніданок. Вони виходять пухкі та неймовірно смачні. Чудовий настрій вам гарантовано.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- банан — 3 шт.;
- йогурт (або кефір) — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 2 г;
- цукор — 60 г;
- розпушувач — 6 г;
- борошно — 300 г.
Спосіб приготування
Нарізаємо невеликими кружальцями банани, змішуємо з йогуртом і збиваємо в однорідну масу за допомогою блендера. Розбиваємо в суміш яйце, висипаємо сіль та цукор, перемішати.
Висипаємо в суміш борошно та розпушувач, замішуємо злегка густе тісто. Залишаємо тісто на 10 хвилин під кришкою, а потім перекладаємо кондитерський мішок.
У сковороду з гарячою олією видавлюємо невеликі порції тіста. Це потрібно для того, щоб наші оладки були кругленькі.
Обсмажуємо оладки з обох боків до золотистого кольору. Подаємо бананові оладки з улюбленим варенням, або просто зі сметаною.
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