Банановые оладьи: один ингредиент, который сделает их незабываемо вкусными

Банановые оладьи один ингредиент может сделать такими вкусными
Предлагаем приготовить оладьи с бананами на завтрак. Они получаются пышные и невероятно вкусные. Прекрасное настроение вам гарантировано.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- банан 3 шт.;
- йогурт (или кефир) 250 г;
- яйцо 1 шт.;
- соль 2 г;
- сахар 60 г;
- разрыхлитель 6 г;
- мука 300 г.
Способ приготовления
Нарезаем небольшими кружочками бананы, смешиваем с йогуртом и взбиваем в однородную массу с помощью блендера. Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем соль и сахар, перемешаем.
Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем слегка густое тесто. Оставляем тесто на 10 минут под крышкой, а затем перекладываем кондитерский мешок.
В сковороду с горячим растительным маслом выдавливаем небольшие порции теста. Это нужно для того, чтобы наши оладьи были кругленькие.
Обжариваем оладьи по бокам до золотистого цвета. Подаем банановые оладьи с любимым вареньем, или просто со сметаной.
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