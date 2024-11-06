Банановые оладьи: один ингредиент, который сделает их незабываемо вкусными

Банановые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем приготовить оладьи с бананами на завтрак. Они получаются пышные и невероятно вкусные. Прекрасное настроение вам гарантировано.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

банан 3 шт.;

йогурт (или кефир) 250 г;

яйцо 1 шт.;

соль 2 г;

сахар 60 г;

разрыхлитель 6 г;

мука 300 г.

Способ приготовления

Нарезаем небольшими кружочками бананы, смешиваем с йогуртом и взбиваем в однородную массу с помощью блендера. Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем соль и сахар, перемешаем.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем слегка густое тесто. Оставляем тесто на 10 минут под крышкой, а затем перекладываем кондитерский мешок.

Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороду с горячим растительным маслом выдавливаем небольшие порции теста. Это нужно для того, чтобы наши оладьи были кругленькие.

Банановые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Обжариваем оладьи по бокам до золотистого цвета. Подаем банановые оладьи с любимым вареньем, или просто со сметаной.

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