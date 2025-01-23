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Бананово-шоколадний торт без випічки — готується 15 хвилин

23 січня 2025 03:11
Марина Євтягіна - Редактор
Бананово-шоколадний торт без випічки за 15 хвилин — швидкий рецепт десерту
Бананово-шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Бананово-шоколадний торт без випічки — це ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту і смак. Всього 15 хвилин вашого часу, і на столі з’являється ніжний десерт, який  будуть обожнювати всі. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • печиво — 400 г;
  • вершкове масло — 180 г;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 100 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • сметана — 400 г;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • какао — 3 ст. л.;
  • банани — 2 шт.;
  • шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

Замочити желатин у воді до повного набухання. Подрібнити печиво до стану крихти за допомогою блендера або качалки. Додати розтоплене вершкове масло до крихти і ретельно перемішати. Викласти суміш із печива у роз’ємну форму, рівномірно розподілити та утрамбувати. Поставити основу в морозилку на 5 хвилин.

У невеликій каструлі змішати молоко, 6 столових ложок цукру, какао і набухлий желатин. Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення желатину, не доводячи до кипіння.

Додати сметану до шоколадної маси і ретельно перемішати. Зняти з вогню та залишити охолонути. Очистити банани, розрізати їх уздовж і навпіл. Викласти банани на основу з печива.

Залити основу з бананами підготовленою шоколадною масою, розрівняти поверхню. Поставити торт у холодильник на 2-3 години до повного застигання.

бананово-шоколадный торт без выпечки
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Щоб легко дістати торт із форми, змочити ніж у гарячій воді та пройтися по краю форми, після чого зняти боки. Прикрасити торт тертим шоколадом перед подачею.

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Торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з чотирьох інгредієнтів. 

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