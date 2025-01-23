Бананово-шоколадний торт без випічки за 15 хвилин — швидкий рецепт десерту

Бананово-шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Бананово-шоколадний торт без випічки — це ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту і смак. Всього 15 хвилин вашого часу, і на столі з’являється ніжний десерт, який будуть обожнювати всі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

печиво — 400 г;

вершкове масло — 180 г;

желатин — 10 г;

вода — 100 мл;

молоко — 100 мл;

сметана — 400 г;

цукор — 6 ст. л.;

какао — 3 ст. л.;

банани — 2 шт.;

шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

Замочити желатин у воді до повного набухання. Подрібнити печиво до стану крихти за допомогою блендера або качалки. Додати розтоплене вершкове масло до крихти і ретельно перемішати. Викласти суміш із печива у роз’ємну форму, рівномірно розподілити та утрамбувати. Поставити основу в морозилку на 5 хвилин.

У невеликій каструлі змішати молоко, 6 столових ложок цукру, какао і набухлий желатин. Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення желатину, не доводячи до кипіння.

Додати сметану до шоколадної маси і ретельно перемішати. Зняти з вогню та залишити охолонути. Очистити банани, розрізати їх уздовж і навпіл. Викласти банани на основу з печива.

Залити основу з бананами підготовленою шоколадною масою, розрівняти поверхню. Поставити торт у холодильник на 2-3 години до повного застигання.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Щоб легко дістати торт із форми, змочити ніж у гарячій воді та пройтися по краю форми, після чого зняти боки. Прикрасити торт тертим шоколадом перед подачею.

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