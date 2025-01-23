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Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут

23 января 2025 03:11
Марина Евтягина - Редактор
Бананово-шоколадный торт без выпечки за 15 минут — быстрый рецепт десерта
Бананово-шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Бананово-шоколадный торт без выпечки — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и вкус. Всего 15 минут вашего времени, и на столе появляется нежный десерт, который будут обожать все.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • печенье — 400 г;
  • сливочное масло — 180 г;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 100 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • сметана — 400 г;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • какао — 3 ст. л.;
  • бананы — 2 шт.
  • шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Замочить желатин в воде до полного набухания. Измельчить печенье до состояния крошки с помощью блендера или скалки. Добавить растопленное сливочное масло к крошке и тщательно перемешать. Выложить смесь из печенья в разъемную форму, равномерно распределить и утрамбовать. Поставить основу в морозилку на 5 минут.

В небольшой кастрюле смешать молоко, 6 столовых ложек сахара, какао и набухший желатин. Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, до полного растворения желатина, не доводя до кипения.

Добавить сметану к шоколадной массе и тщательно перемешать. Снять с огня и оставить остыть. Очистить бананы, разрезать их вдоль и пополам. Выложить бананы на основу из печенья. Залить основу с бананами подготовленной шоколадной массой, разровнять поверхность. Поставить торт в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

бананово-шоколадный торт без выпечки
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Чтобы легко достать торт из формы, смочить нож в горячей воде и пройтись по краю формы, после чего снять бока. Украсить торт тертым шоколадом перед подачей.

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Торт без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

Также советуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть ежедневно.

Обратите внимание на бюджетный рецепт шоколадного торта, который готовится без грамма муки — всего из четырех ингредиентов.

 

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