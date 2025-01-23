Бананово-шоколадный торт без выпечки за 15 минут — быстрый рецепт десерта

Бананово-шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Бананово-шоколадный торт без выпечки — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и вкус. Всего 15 минут вашего времени, и на столе появляется нежный десерт, который будут обожать все.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

печенье — 400 г;

сливочное масло — 180 г;

желатин — 10 г;

вода — 100 мл;

молоко — 100 мл;

сметана — 400 г;

сахар — 6 ст. л.;

какао — 3 ст. л.;

бананы — 2 шт.

шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Замочить желатин в воде до полного набухания. Измельчить печенье до состояния крошки с помощью блендера или скалки. Добавить растопленное сливочное масло к крошке и тщательно перемешать. Выложить смесь из печенья в разъемную форму, равномерно распределить и утрамбовать. Поставить основу в морозилку на 5 минут.

В небольшой кастрюле смешать молоко, 6 столовых ложек сахара, какао и набухший желатин. Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, до полного растворения желатина, не доводя до кипения.

Добавить сметану к шоколадной массе и тщательно перемешать. Снять с огня и оставить остыть. Очистить бананы, разрезать их вдоль и пополам. Выложить бананы на основу из печенья. Залить основу с бананами подготовленной шоколадной массой, разровнять поверхность. Поставить торт в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Чтобы легко достать торт из формы, смочить нож в горячей воде и пройтись по краю формы, после чего снять бока. Украсить торт тертым шоколадом перед подачей.

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