Бефстроганов по-одеськи — унікальний рецепт із чорноморським колоритом

Бефстроганов по-одеськи — рецепт із чорноморським колоритом
Одеська кухня завжди дивує своїм особливим підходом до класичних страв. Бефстроганов по-одеськи — це ніжна яловичина у вершковому соусі з ароматними спеціями та домашнім кетчупом, що додає страві яскравий смак. Готуйте легко та насолоджуйтесь ресторанною якістю вдома!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- яловичина — 1 кг;
- цибуля — 350 г;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль — 15 г;
- чорний мелений перець — 2 г;
- паприка — 1 ч. л.;
- домашній кетчуп — 300 г;
- борошно — 2 ст. л.;
- сметана — 150 г;
- вода або бульйон — 200 мл (за потреби);
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Яловичину нарізати тонкими смужками впоперек волокон. Цибулю порізати півкільцями та обсмажити на олії до прозорості. Додати вершкове масло, перемішати.
До цибулі викласти яловичину, смажити на сильному вогні до рум’яної скоринки, постійно помішуючи. Додати сіль, перець, паприку, перемішати. Всипати борошно, швидко розмішати, щоб не утворилися грудочки.
Влити домашній кетчуп, перемішати, тушкувати 2-3 хвилини. Додати сметану, розмішати й поступово влити воду або бульйон до бажаної консистенції соусу.
Зменшити вогонь, накрити кришкою та тушкувати 15-20 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким. Подавати гарячим із картопляним пюре, рисом або пастою.
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