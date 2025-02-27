Бефстроганов по-одеськи — унікальний рецепт із чорноморським колоритом

Бефстроганов по-одеськи. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Одеська кухня завжди дивує своїм особливим підходом до класичних страв. Бефстроганов по-одеськи — це ніжна яловичина у вершковому соусі з ароматними спеціями та домашнім кетчупом, що додає страві яскравий смак. Готуйте легко та насолоджуйтесь ресторанною якістю вдома!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яловичина — 1 кг;

цибуля — 350 г;

вершкове масло — 20 г;

сіль — 15 г;

чорний мелений перець — 2 г;

паприка — 1 ч. л.;

домашній кетчуп — 300 г;

борошно — 2 ст. л.;

сметана — 150 г;

вода або бульйон — 200 мл (за потреби);

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яловичину нарізати тонкими смужками впоперек волокон. Цибулю порізати півкільцями та обсмажити на олії до прозорості. Додати вершкове масло, перемішати.

Інгредієнти для рецепта. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

До цибулі викласти яловичину, смажити на сильному вогні до рум’яної скоринки, постійно помішуючи. Додати сіль, перець, паприку, перемішати. Всипати борошно, швидко розмішати, щоб не утворилися грудочки.

Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Влити домашній кетчуп, перемішати, тушкувати 2-3 хвилини. Додати сметану, розмішати й поступово влити воду або бульйон до бажаної консистенції соусу.

Додавання кетчупа. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Зменшити вогонь, накрити кришкою та тушкувати 15-20 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким. Подавати гарячим із картопляним пюре, рисом або пастою.

Приготування бефстроганов. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Пропонуємо вам ознайомитися з нашоб добіркою рецептів, які ідеально підходять для щоденних раціонів



Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт м'яса.

Або зверніть увагу на сало "по-українськи" — рецепт продукції вищої якості.

Також радимо ознайомитися з бюджетним і корисним рецептом хека в соусі на сковороді.

Ще радимо приготувати заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді.

Також ми писали про рецепт змусить вас забути про дієти — запечена картопля з начинкою.

Ще ми писали про ідеальну кашу, гречку "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт.

Також звернуіть увагу на рецепт, який буде доречним на вечерю — соковите куряче філе з помідорами та моцарелою, готується без зайвого жиру.