Бефстроганов по-одесски — уникальный рецепт с черноморским колоритом

Бефстроганов по-одесски. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Одесская кухня всегда удивляет своим особым подходом к классическим блюдам. Бефстроганов по-одесски — это нежная говядина в сливочном соусе с ароматными специями и домашним кетчупом, что придает блюду яркий вкус. Готовьте легко и наслаждайтесь ресторанным качеством дома!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

говядина — 1 кг;

лук — 350 г;

сливочное масло — 20 г;

соль — 15 г;

черный молотый перец — 2 г;

паприка — 1 ч. л.;

домашний кетчуп — 300 г;

мука — 2 ст. л;

сметана — 150 г;

вода или бульон — 200 мл (при необходимости);

масло — для жарки.

Способ приготовления

Говядину нарезать тонкими полосками поперек волокон. Лук порезать полукольцами и обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить сливочное масло, перемешать.

Ингредиенты для рецепта. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

К луку выложить говядину, жарить на сильном огне до румяной корочки, постоянно помешивая. Добавить соль, перец, паприку, перемешать. Всыпать муку, быстро размешать, чтобы не образовались комочки.

Приготовление блюда. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Влить домашний кетчуп, перемешать, тушить 2-3 минуты. Добавить сметану, размешать и постепенно влить воду или бульон до желаемой консистенции соуса.

Добавление кетчупа. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 15-20 минут, пока мясо не станет мягким. Подавать горячим с картофельным пюре, рисом или пастой.

Приготовление бефстроганов. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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