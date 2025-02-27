Бефстроганов по-одесски — уникальный рецепт с черноморским колоритом

Бефстроганов по-одесски — рецепт с черноморским колоритом
Одесская кухня всегда удивляет своим особым подходом к классическим блюдам. Бефстроганов по-одесски — это нежная говядина в сливочном соусе с ароматными специями и домашним кетчупом, что придает блюду яркий вкус. Готовьте легко и наслаждайтесь ресторанным качеством дома!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- говядина — 1 кг;
- лук — 350 г;
- сливочное масло — 20 г;
- соль — 15 г;
- черный молотый перец — 2 г;
- паприка — 1 ч. л.;
- домашний кетчуп — 300 г;
- мука — 2 ст. л;
- сметана — 150 г;
- вода или бульон — 200 мл (при необходимости);
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Говядину нарезать тонкими полосками поперек волокон. Лук порезать полукольцами и обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить сливочное масло, перемешать.
К луку выложить говядину, жарить на сильном огне до румяной корочки, постоянно помешивая. Добавить соль, перец, паприку, перемешать. Всыпать муку, быстро размешать, чтобы не образовались комочки.
Влить домашний кетчуп, перемешать, тушить 2-3 минуты. Добавить сметану, размешать и постепенно влить воду или бульон до желаемой консистенции соуса.
Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 15-20 минут, пока мясо не станет мягким. Подавать горячим с картофельным пюре, рисом или пастой.
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