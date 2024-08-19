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Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

19 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — ідеальний рецепт для сніданку
Бендерики з м'ясом. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви шукаєте простий та смачний рецепт для ситного сніданку, спробуйте приготувати бендерики з м'ясом. Ці хрусткі та соковиті млинці з ніжною начинкою підкорять вас своєю простотою та насиченим смаком. Легкі в приготуванні, вони стануть чудовим початком дня. Збережіть цей рецепт і радуйте себе та рідних смачним сніданком, який не забере багато часу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • дрібка солі;
  • 100 г борошна;
  • 250 мл молока;
  • 1 цибуля;
  • 400 г будь-якого фаршу. 

Спосіб приготування 

До яєць додайте цукор, сіль, борошно. Добре перемішайте. Додайте молоко та перемішайте все до однорідної маси. Також, за бажанням можна додати до тіста для млинців 1 столові ложку соняшникової олії без запаху, тоді млинці не будуть пригорати.

рецепт бендериків
Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добре розігрійте пательню та випікайте млинці один за одним. Не підпікайте їх, достатньо щоб вони просто побілішали.

простий рецепт бендериків
Фарш та цибуля. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Готуємо начинку для бендериків. Візьміть 1 цибулину середнього розміру та натріть її на терці. Додайте цибулю до 400 грамів фаршу, посоліть та поперчіть їх за смаком, і добре перемішайте всі інгредієнти між собою.

смачний рецепт бендериків
Приготування млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кожен млинець розділити навпіл, а його край підгорнути до внутрішньої сторони. На край млинця покладіть небагато начинки. Сформувати трикутник та підгорніть край в середину бендерика. Готово. Сформувати всі бендерики та можете обсмажувати їх.

соковитий рецепт бендериків
Смажені бендерики. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Для цього, добре розігрійте пательню, додайте масло та на середньому вогні смажити бендерики до появи золотистої та хрумкої скоринки. Бендерики добре смакують зі сметаною та молодою цибулькою.

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