Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — ідеальний рецепт для сніданку

Бендерики з м'ясом. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Якщо ви шукаєте простий та смачний рецепт для ситного сніданку, спробуйте приготувати бендерики з м'ясом. Ці хрусткі та соковиті млинці з ніжною начинкою підкорять вас своєю простотою та насиченим смаком. Легкі в приготуванні, вони стануть чудовим початком дня. Збережіть цей рецепт і радуйте себе та рідних смачним сніданком, який не забере багато часу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

1 чайна ложка цукру;

дрібка солі;

100 г борошна;

250 мл молока;

1 цибуля;

400 г будь-якого фаршу.

Спосіб приготування

До яєць додайте цукор, сіль, борошно. Добре перемішайте. Додайте молоко та перемішайте все до однорідної маси. Також, за бажанням можна додати до тіста для млинців 1 столові ложку соняшникової олії без запаху, тоді млинці не будуть пригорати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добре розігрійте пательню та випікайте млинці один за одним. Не підпікайте їх, достатньо щоб вони просто побілішали.

Фарш та цибуля. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Готуємо начинку для бендериків. Візьміть 1 цибулину середнього розміру та натріть її на терці. Додайте цибулю до 400 грамів фаршу, посоліть та поперчіть їх за смаком, і добре перемішайте всі інгредієнти між собою.

Приготування млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кожен млинець розділити навпіл, а його край підгорнути до внутрішньої сторони. На край млинця покладіть небагато начинки. Сформувати трикутник та підгорніть край в середину бендерика. Готово. Сформувати всі бендерики та можете обсмажувати їх.

Смажені бендерики. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Для цього, добре розігрійте пательню, додайте масло та на середньому вогні смажити бендерики до появи золотистої та хрумкої скоринки. Бендерики добре смакують зі сметаною та молодою цибулькою.

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