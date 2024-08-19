Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко – идеальный рецепт для завтрака

Бендерики с мясом. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Если вы ищете простой и вкусный рецепт для сытного завтрака, попробуйте приготовить бендерики с мясом. Эти хрустящие и сочные блины с нежной начинкой покорят вас своей простотой и насыщенным вкусом. Легкие в приготовлении, они станут отличным началом дня. Сохраните этот рецепт и радуйте себя и родных вкусным завтраком, который не отнимет много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

2 яйца;

1 чайная ложка сахара;

щепотка соли;

100 г муки;

250 мл молока;

1 лук;

400 г любого фарша.

Способ приготовления

К яйцам добавьте сахар, соль, муку. Хорошо перемешайте. Добавить молоко и перемешать все до однородной массы. Также, по желанию можно добавить к тесту для блинов 1 столовую ложку подсолнечного масла без запаха, тогда блины не будут пригорать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Хорошо разогрейте сковороду и выпекайте блины один за другим. Не подпекайте их, достаточно чтобы они просто побелели.

Фарш и лук. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Готовим начинку для бендериков. Возьмите 1 луковицу среднего размера и натрите на терке. Добавьте лук до 400 г фарша, посолите и поперчите их по вкусу, и хорошо перемешайте все ингредиенты между собой.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Каждый блинчик разделить пополам, а его край окучить к внутренней стороне. На край блина положите немного начинки. Сформировать треугольник и окунуть край в середину бендерика. Готово. Сформируйте все бендерики и можете обжаривать их.

Жареные бендерики. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Для этого хорошо разогрейте сковороду, добавьте масло и на среднем огне жарите бендерики до появления золотистой и хрустящей корочки. Бендерики хорошо смакуют со сметаной и молодым лучком.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.