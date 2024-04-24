Як правильно приготувати соус бешамель — покроковий рецепт з фото

Бешамель — дієві поради, як приготувати цей соус без грудочок
Відмінна страва починається з ідеального соусу, і бешамель не виняток. Але як уникнути грудочок і досягти ідеальної текстури. Розглянемо кілька простих та ефективних порад, які допоможуть вам приготувати бешамель без жодної грудочки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- масло 82% 60 г;
- борошно 100 г;
- молоко 550 мл;
- сіль;
- мускатний горіх.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно розтопити вершкове масло на повільному вогні.
Потім до вершкового масла додати борошно. Все перемішати.
Додати молоко кімнатної температури. Додавати потрібно маленькими порціями та постійно помішувати.
Ще додати молока та продовжувати помішувати.
Коли суміш стала однорідною, додати сіль та мускатний горіх.
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