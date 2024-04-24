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Бешамель — дієві поради, як приготувати цей соус без грудочок

24 квітня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як правильно приготувати соус бешамель — покроковий рецепт з фото
Соус бешамель. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Відмінна страва починається з ідеального соусу, і бешамель не виняток. Але як уникнути грудочок і досягти ідеальної текстури. Розглянемо кілька простих та ефективних порад, які допоможуть вам приготувати бешамель без жодної грудочки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • масло 82% 60 г;
  • борошно 100 г;
  • молоко 550 мл;
  • сіль;
  • мускатний горіх. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно розтопити вершкове масло на повільному вогні. 

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Вершкове масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Потім до вершкового масла додати борошно. Все перемішати. 

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Вершкове масло та борошно. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додати молоко кімнатної температури. Додавати потрібно маленькими порціями та постійно помішувати. 

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Вершкове масло та борошно. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Ще додати молока та продовжувати помішувати. 

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Приготування соусу бешамель. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Коли суміш стала однорідною, додати сіль та мускатний горіх. 

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Мускатний горіх. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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