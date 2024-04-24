Як правильно приготувати соус бешамель — покроковий рецепт з фото

Соус бешамель. Фото: Freepik

Відмінна страва починається з ідеального соусу, і бешамель не виняток. Але як уникнути грудочок і досягти ідеальної текстури. Розглянемо кілька простих та ефективних порад, які допоможуть вам приготувати бешамель без жодної грудочки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

Читайте також:

Вам знадобиться:

масло 82% 60 г;

борошно 100 г;

молоко 550 мл;

сіль;

мускатний горіх.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розтопити вершкове масло на повільному вогні.

Вершкове масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Потім до вершкового масла додати борошно. Все перемішати.

Вершкове масло та борошно. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додати молоко кімнатної температури. Додавати потрібно маленькими порціями та постійно помішувати.

Вершкове масло та борошно. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Ще додати молока та продовжувати помішувати.

Приготування соусу бешамель. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Коли суміш стала однорідною, додати сіль та мускатний горіх.

Мускатний горіх. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Раніше ми писали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні

Також мі розповідали про смачний і швидкий перекус із батона та консерви за одну хвилину

Ще ми ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевше втричі — уповільнює старіння.