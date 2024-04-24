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Бешамель — действенные советы, как приготовить этот соус без комочков

24 апреля 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как правильно приготовить соус бешамель – пошаговый рецепт с фото
Соус Бешамель. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Отличное блюдо начинается с идеального соуса, и бешамель не исключение. Но как избежать комочков и достичь идеальной текстуры. Давайте рассмотрим несколько простых и эффективных советов, которые помогут вам приготовить бешамель без единого комочка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • масло 82% 60 г;
  • мука 100 г;
  • молоко 550 мл;
  • соль;
  • мускатный орех.

Способ приготовления

Сначала нужно растопить сливочное масло на медленном огне.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Затем к сливочному маслу добавить муку. Всё перемешать.

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Сливочное масло и мука. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавить молоко комнатной температуры. Добавлять нужно маленькими порциями и постоянно помешивать.

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Сливочное масло и мука. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Еще добавить молока и продолжать помешивать.

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Приготовление бешамеля. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Когда смесь стала однородной, добавить соль и мускатный орех.

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Мускатный орех. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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