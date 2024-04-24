Как правильно приготовить соус бешамель – пошаговый рецепт с фото

Бешамель — действенные советы, как приготовить этот соус без комочков
Отличное блюдо начинается с идеального соуса, и бешамель не исключение. Но как избежать комочков и достичь идеальной текстуры. Давайте рассмотрим несколько простых и эффективных советов, которые помогут вам приготовить бешамель без единого комочка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- масло 82% 60 г;
- мука 100 г;
- молоко 550 мл;
- соль;
- мускатный орех.
Способ приготовления
Сначала нужно растопить сливочное масло на медленном огне.
Затем к сливочному маслу добавить муку. Всё перемешать.
Добавить молоко комнатной температуры. Добавлять нужно маленькими порциями и постоянно помешивать.
Еще добавить молока и продолжать помешивать.
Когда смесь стала однородной, добавить соль и мускатный орех.
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