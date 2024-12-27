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Без вагів і міксера — торт "Люда", смачніше Наполеона і Медовика

27 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Без вагів і міксера: святковий торт "Люда" — смачніше за Наполеон і Медовик
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте ідеальний рецепт святкового торта, який не потребує вагів і міксера? Торт "Люда" стане вашим улюбленим! Простий у приготуванні, з ніжним смаком, він точно перевершить навіть популярні Наполеон і Медовик. Читайте далі, щоб дізнатися секрет цього десерту. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • кефір — 250 мл.;
  • 1 ч. л. сода + лимонний сік;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • олія — 60 мл.;
  • борошно — 160 г;
  • какао — 3 ст. л.

Для крема: 

  • 500 г сметана 26%;
  • 3 ст. л. цукрова пудра. 

Додатково (за бажанням):

  • шоколад для прикраси;
  • мелені горіхи;
  • чорнослив. 

Спосіб приготування 

Влити в миску кефір, додати соду, погашену лимонним соком. В окремій мисці змішати яйце з цукром за допомогою вінчика. Додати яєчну масу до кефірної, перемішати.

рецепт домашнього торта
Кефір та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно та какао і замісити до однорідності. Застелити форму діаметром 18 см пергаментом і влити все тісто. Відправити в духовку при температурі 170 ºС на 40-45 хвилин. Потім охолодити бісквіт, зрізати верхівку, перетворити її на крихту для прикрашання і розрізати на рівні 3 коржі.

простий рецепт домашнього торта
Приготування карамелі. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема змішати вінчиком у мисці сметану і цукрову пудру до однорідності.

смачний рецепт домашнього торта
Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащувати всі коржі кремом, верх та боки торта також змастити. Посипати крихтою від коржів.

легкий рецепт домашнього торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням між шарами додати мелені горіхи і чорнослив. Ставити в холодильник на одну годину. Розтопити шоколад, намалювати спіраль і зубочисткою зробити візерунок.

бюджетний рецепт домашнього торта
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

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