Без вагів і міксера: святковий торт "Люда" — смачніше за Наполеон і Медовик

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте ідеальний рецепт святкового торта, який не потребує вагів і міксера? Торт "Люда" стане вашим улюбленим! Простий у приготуванні, з ніжним смаком, він точно перевершить навіть популярні Наполеон і Медовик. Читайте далі, щоб дізнатися секрет цього десерту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кефір — 250 мл.;

1 ч. л. сода + лимонний сік;

яйце — 1 шт.;

цукор — 200 г;

олія — 60 мл.;

борошно — 160 г;

какао — 3 ст. л.

Для крема:

500 г сметана 26%;

3 ст. л. цукрова пудра.

Додатково (за бажанням):

шоколад для прикраси;

мелені горіхи;

чорнослив.

Спосіб приготування

Влити в миску кефір, додати соду, погашену лимонним соком. В окремій мисці змішати яйце з цукром за допомогою вінчика. Додати яєчну масу до кефірної, перемішати.

Кефір та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно та какао і замісити до однорідності. Застелити форму діаметром 18 см пергаментом і влити все тісто. Відправити в духовку при температурі 170 ºС на 40-45 хвилин. Потім охолодити бісквіт, зрізати верхівку, перетворити її на крихту для прикрашання і розрізати на рівні 3 коржі.

Приготування карамелі. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема змішати вінчиком у мисці сметану і цукрову пудру до однорідності.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащувати всі коржі кремом, верх та боки торта також змастити. Посипати крихтою від коржів.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням між шарами додати мелені горіхи і чорнослив. Ставити в холодильник на одну годину. Розтопити шоколад, намалювати спіраль і зубочисткою зробити візерунок.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

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