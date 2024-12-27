Без весов и миксера: праздничный торт "Люда" — вкуснее Наполеона и Медовика

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете идеальный рецепт праздничного торта, не требующего весов и миксера? Торт "Люда" станет вашим любимым! Простой в приготовлении, с нежным вкусом, он точно превзойдет даже популярные Наполеон и Медовик. Читайте дальше, чтобы узнать секрет этого десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кефир — 250 мл.;

1 ч. л. сода + лимонный сок;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 200 г;

масло — 60 мл.;

мука — 160 г;

какао — 3 ст. л.

Для крема:

500 г сметана 26%;

3 ст. л. сахарная пудра.

Дополнительно (по желанию):

шоколад для украшения;

молотые орехи;

чернослив.

Способ приготовления

Влить в миску кефир, добавить соду, погашенную лимонным соком. В отдельной миске смешать яйцо с сахаром с помощью венчика. Добавить яичную массу в кефирную, перемешать.

Кефир и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку и какао и замесить до однородности. Застлать форму диаметром 18 см пергаментом и влить все тесто. Отправьте в духовку при температуре 170 ºС на 40-45 минут. Затем охладить бисквит, срезать верхушку, превратить ее в крошку для украшения и разрезать на 3 коржа.

Приготовление карамели. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать венчиком в миске сметану и сахарную пудру до однородности.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазывать все коржи кремом, верх и бока торта также смазать. Посыпать крошкой от коржей.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию между слоями добавить молотые орехи и чернослив. Ставить в холодильник на час. Растопить шоколад, нарисовать спираль и зубочисткой сделать узор.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

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