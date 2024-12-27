Без весов и миксера: праздничный торт "Люда" — вкуснее Наполеона и Медовика

Без весов и миксера — торт "Люда", вкуснее Наполеона и Медовика
Ищете идеальный рецепт праздничного торта, не требующего весов и миксера? Торт "Люда" станет вашим любимым! Простой в приготовлении, с нежным вкусом, он точно превзойдет даже популярные Наполеон и Медовик. Читайте дальше, чтобы узнать секрет этого десерта.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 250 мл.;
- 1 ч. л. сода + лимонный сок;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 200 г;
- масло — 60 мл.;
- мука — 160 г;
- какао — 3 ст. л.
Для крема:
- 500 г сметана 26%;
- 3 ст. л. сахарная пудра.
Дополнительно (по желанию):
- шоколад для украшения;
- молотые орехи;
- чернослив.
Способ приготовления
Влить в миску кефир, добавить соду, погашенную лимонным соком. В отдельной миске смешать яйцо с сахаром с помощью венчика. Добавить яичную массу в кефирную, перемешать.
Просеять муку и какао и замесить до однородности. Застлать форму диаметром 18 см пергаментом и влить все тесто. Отправьте в духовку при температуре 170 ºС на 40-45 минут. Затем охладить бисквит, срезать верхушку, превратить ее в крошку для украшения и разрезать на 3 коржа.
Для крема смешать венчиком в миске сметану и сахарную пудру до однородности.
Перемазывать все коржи кремом, верх и бока торта также смазать. Посыпать крошкой от коржей.
По желанию между слоями добавить молотые орехи и чернослив. Ставить в холодильник на час. Растопить шоколад, нарисовать спираль и зубочисткой сделать узор.
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