Рецепт майонезу з варених яєць — беспечний соус до салатів.

Домашній майонез. Фото: Freepik

Дуже смачний майонез до салатів та різноматнітних страв із варених яєць. Це рецепт безпечного соусу й ви можете не перейматися про термічну обробку.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

м'який сир (5,5% жирності) 1 банка (170 г);

курячі яйця (варені, СО) 3 шт.;

гірчиця (не дуже гостра) 1 ч. л.

Спосіб приготування

Відокремте жовтки від білків у варених яйцях. Жовтки покладіть у миску й розімніть виделкою до однорідності. Додайте м'який сир (5,5% жирності), який має густу і однорідну консистенцію. За бажанням можна додати дрібку солі.

Яєчні жовтки. Фото: gospodynka.com.ua

Збийте суміш занурювальним блендером до кремоподібного стану. Додайте гірчицю (бажано не дуже гостру) і за потреби — подрібнену зелень або часник для різноманіття смаку.

Приготування майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Ще раз збийте масу блендером, отримавши легкий соус, схожий на майонез. Цей соус має майонезну консистенцію, але значно менше калорій.

Домашній майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Легка кислинка надає особливого смаку, що чудово підходить для свіжих і варених овочів у салатах, а також м'ясних страв.

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