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Безопасный майонез из вареных яиц — готовится за 5 минут

5 ноября 2024 05:41
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт майонеза из вареных яиц – безопасный соус к салатам.
Домашний майонез. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Очень вкусный майонез к салатам и разнообразным блюдам из вареных яиц. Это рецепт безопасного соуса и вы можете не беспокоиться о термической обработке.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мягкий творог (5,5% жирности) 1 банка (170 г);
  • куриные яйца (вареные, СО) 3 шт.;
  • горчица (не слишком острая) 1 ч. л.

Способ приготовления

Отделите желтки от белков в отварных яйцах. Желтки положите в миску и разомните вилкой до однородности. Добавьте мягкий творог (5,5% жирности), имеющий густую и однородную консистенцию. По желанию можно добавить щепотку соли.

майонез из вареных яиц
Яичные желтки. Фото: gospodynka.com.ua

Взбейте смесь погружным блендером до кремообразного состояния. Добавьте горчицу (желательно не очень острую) и при необходимости — измельченную зелень или чеснок для разнообразия вкуса.

простой майонез из вареных яиц
Приготовление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Еще раз взбейте массу блендером, получив легкий соус, похожий на майонез. Этот соус имеет майонезную консистенцию, но гораздо меньше калорий.

майонез из вареных яиц рецепт
Домашний майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Легкая кислинка придает особый вкус, что отлично подходит для свежих и вареных овощей в салатах, а также мясных блюд.

Раньше мы писали о вкусном салате на осень с крабовыми палочками "Оленка", который готовится всего за 15 минут.

Еще мы рассказывали об осеннем салате из капусты, который должен быть в арсенале каждой хозяйки.

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яйца рецепты салат домашний майонез соус

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