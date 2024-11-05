Рецепт майонеза из вареных яиц – безопасный соус к салатам.

Безопасный майонез из вареных яиц — готовится за 5 минут
Очень вкусный майонез к салатам и разнообразным блюдам из вареных яиц. Это рецепт безопасного соуса и вы можете не беспокоиться о термической обработке.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мягкий творог (5,5% жирности) 1 банка (170 г);
- куриные яйца (вареные, СО) 3 шт.;
- горчица (не слишком острая) 1 ч. л.
Способ приготовления
Отделите желтки от белков в отварных яйцах. Желтки положите в миску и разомните вилкой до однородности. Добавьте мягкий творог (5,5% жирности), имеющий густую и однородную консистенцию. По желанию можно добавить щепотку соли.
Взбейте смесь погружным блендером до кремообразного состояния. Добавьте горчицу (желательно не очень острую) и при необходимости — измельченную зелень или чеснок для разнообразия вкуса.
Еще раз взбейте массу блендером, получив легкий соус, похожий на майонез. Этот соус имеет майонезную консистенцию, но гораздо меньше калорий.
Легкая кислинка придает особый вкус, что отлично подходит для свежих и вареных овощей в салатах, а также мясных блюд.
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