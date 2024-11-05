Рецепт майонеза из вареных яиц – безопасный соус к салатам.

Домашний майонез. Фото: Freepik

Очень вкусный майонез к салатам и разнообразным блюдам из вареных яиц. Это рецепт безопасного соуса и вы можете не беспокоиться о термической обработке.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мягкий творог (5,5% жирности) 1 банка (170 г);

куриные яйца (вареные, СО) 3 шт.;

горчица (не слишком острая) 1 ч. л.

Способ приготовления

Отделите желтки от белков в отварных яйцах. Желтки положите в миску и разомните вилкой до однородности. Добавьте мягкий творог (5,5% жирности), имеющий густую и однородную консистенцию. По желанию можно добавить щепотку соли.

Яичные желтки. Фото: gospodynka.com.ua

Взбейте смесь погружным блендером до кремообразного состояния. Добавьте горчицу (желательно не очень острую) и при необходимости — измельченную зелень или чеснок для разнообразия вкуса.

Приготовление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Еще раз взбейте массу блендером, получив легкий соус, похожий на майонез. Этот соус имеет майонезную консистенцию, но гораздо меньше калорий.

Домашний майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Легкая кислинка придает особый вкус, что отлично подходит для свежих и вареных овощей в салатах, а также мясных блюд.

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