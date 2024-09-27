Білі гриби на зиму з найсмачнішим маринадом – покроковий перевірений рецепт.

Білі гриби на зиму — найсмачніший маринад, перевірений роками
Білі гриби — справжній делікатес, а правильно приготований маринад робить їх ще смачнішими. Цей рецепт маринаду, перевірений роками, допоможе вам заготовити білі гриби на зиму так, що вони порадують своїм насиченим смаком та ароматом у будь-яку пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- 2 склянки води;
- 1 ст. солі;
- 2 ч. л. цукру;
- 75 мл. 9% оцту.
Спосіб приготування
Гриби потрібно промити у воді, кілька разів змінюючи її. Перша вода має бути із сіллю.
Потім гриби необхідно зварити протягом години. Після того, як гриби зварилися, їх потрібно промити.
Для маринаду до киплячої води додати сіль, цукор і все перемішати. Потім додати оцет і довести до кипіння.
У кожну банку додати перець горошком, запашний перець та лавровий лист. Накладаємо гриби у банку і заливаємо розсолом. Стерилізувати 30 хвилин із моменту закипання. Якщо у вас банки 1 л, тоді потрібно стерилізувати 50 хвилин. Закочуємо, перевертаємо банки та залишаємо до повного охолодження.
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