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Білі гриби на зиму — найсмачніший маринад, перевірений роками

27 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Білі гриби на зиму з найсмачнішим маринадом – покроковий перевірений рецепт.
Білі гриби на зиму. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Білі гриби — справжній делікатес, а правильно приготований маринад робить їх ще смачнішими. Цей рецепт маринаду, перевірений роками, допоможе вам заготовити білі гриби на зиму так, що вони порадують своїм насиченим смаком та ароматом у будь-яку пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • 2 склянки води;
  • 1 ст. солі;
  • 2 ч. л. цукру;
  • 75 мл. 9% оцту.

Спосіб приготування

Гриби потрібно промити у воді, кілька разів змінюючи її. Перша вода має бути із сіллю.

мариновані білі гриби
Білі гриби. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім гриби необхідно зварити протягом години. Після того, як гриби зварилися, їх потрібно промити.

рецепт маринованих білих грибів
Гриби у маринаді. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринаду до киплячої води додати сіль, цукор і все перемішати. Потім додати оцет і довести до кипіння.

простий рецепт маринованих білих грибів
Стерилізація банок. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У кожну банку додати перець горошком, запашний перець та лавровий лист. Накладаємо гриби у банку і заливаємо розсолом. Стерилізувати 30 хвилин із моменту закипання. Якщо у вас банки 1 л, тоді потрібно стерилізувати 50 хвилин. Закочуємо, перевертаємо банки та залишаємо до повного охолодження.

рецепт маринованих білих грибів на зиму
Мариновані гриби. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт смачного домашнього грибного салату на зиму — знадобляться печериці, солодкий перець та цибуля.

Також ми розповідали комусь не можна їсти гриби — можуть нашкодити здоров'ю цих людей.

Ще рекомендуємо ознайомитися з інформацією, з якими продуктами краще не поєднувати гриби.

Дізнайтеся, як правильно зберігати гриби — поради від експерта, щоб продовжити їхнє "життя" в холодильнику.

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