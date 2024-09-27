Білі гриби на зиму з найсмачнішим маринадом – покроковий перевірений рецепт.

Білі гриби на зиму. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Білі гриби — справжній делікатес, а правильно приготований маринад робить їх ще смачнішими. Цей рецепт маринаду, перевірений роками, допоможе вам заготовити білі гриби на зиму так, що вони порадують своїм насиченим смаком та ароматом у будь-яку пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

2 склянки води;

1 ст. солі;

2 ч. л. цукру;

75 мл. 9% оцту.

Спосіб приготування

Гриби потрібно промити у воді, кілька разів змінюючи її. Перша вода має бути із сіллю.

Білі гриби. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім гриби необхідно зварити протягом години. Після того, як гриби зварилися, їх потрібно промити.

Гриби у маринаді. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринаду до киплячої води додати сіль, цукор і все перемішати. Потім додати оцет і довести до кипіння.

Стерилізація банок. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У кожну банку додати перець горошком, запашний перець та лавровий лист. Накладаємо гриби у банку і заливаємо розсолом. Стерилізувати 30 хвилин із моменту закипання. Якщо у вас банки 1 л, тоді потрібно стерилізувати 50 хвилин. Закочуємо, перевертаємо банки та залишаємо до повного охолодження.

Мариновані гриби. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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