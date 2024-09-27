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Белые грибы на зиму — самый вкусный маринад проверенный годами

27 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Белые грибы на зиму с самым вкусным маринадом — пошаговый проверенный рецепт.
Белые грибы на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Белые грибы — настоящий деликатес, а правильно приготовленный маринад делает их еще вкуснее. Этот рецепт маринада, проверенный годами, поможет вам заготовить белые грибы на зиму так, что они порадуют своим насыщенным вкусом и ароматом в любое время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • 2 стакана воды;
  • 1 ст.л. соли;
  • 2 ч.л. сахара;
  • 75 мл. 9% уксуса.

Способ приготовления 

Грибы необходимо промыть в воде, несколько раз меняя ее. Первая вода должна быть с солью.  

маринованные белые грибы
Белые грибы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем грибы необходимо сварить в течении часа. После того, как грибы сварились, их необходимо промыть. 

рецепт маринованных белых грибов
Грибы в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринада в кипящую воду добавить соль, сахар и все перемешать. Затем добавить уксус и довести до кипения. 

простой рецепт маринованных белых грибов
Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую банку добавить перец горошком, душистый перец и лавровый лист. Накладываем грибы в банку и заливаем рассолом. Стерилизовать 30 минут с момента закипания. Если у вас банки 1 л, тогда необходимо стерилизовать 50 минут. Закатываем, переворачиваем банки и оставляем до полного охлаждения. 

рецепт маринованных белых грибов на зиму
Маринованные грибы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего грибного салата на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук.

Также мы рассказывали кому нельзя есть грибы — могут навредить здоровью этих людей.

Еще советуем ознакомиться с информацией, с какими продуктами лучше не совмещать грибы.

Узнайте, как правильно хранить грибы — советы от эксперта, чтобы продлить их "жизнь" в холодильнике.

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