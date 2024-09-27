Белые грибы на зиму с самым вкусным маринадом — пошаговый проверенный рецепт.

Белые грибы на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Белые грибы — настоящий деликатес, а правильно приготовленный маринад делает их еще вкуснее. Этот рецепт маринада, проверенный годами, поможет вам заготовить белые грибы на зиму так, что они порадуют своим насыщенным вкусом и ароматом в любое время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

2 стакана воды;

1 ст.л. соли;

2 ч.л. сахара;

75 мл. 9% уксуса.

Способ приготовления

Грибы необходимо промыть в воде, несколько раз меняя ее. Первая вода должна быть с солью.

Белые грибы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем грибы необходимо сварить в течении часа. После того, как грибы сварились, их необходимо промыть.

Грибы в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринада в кипящую воду добавить соль, сахар и все перемешать. Затем добавить уксус и довести до кипения.

Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую банку добавить перец горошком, душистый перец и лавровый лист. Накладываем грибы в банку и заливаем рассолом. Стерилизовать 30 минут с момента закипания. Если у вас банки 1 л, тогда необходимо стерилизовать 50 минут. Закатываем, переворачиваем банки и оставляем до полного охлаждения.

Маринованные грибы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте вкусного домашнего грибного салата на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук.

Также мы рассказывали кому нельзя есть грибы — могут навредить здоровью этих людей.

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