Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Бюджетна намазка на хліб за три хвилини — супер ідея на сніданок arrow

Бюджетна намазка на хліб за три хвилини — супер ідея на сніданок

10 листопада 2024 06:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бюджетна намазка на хліб за 3 хвилини — ідеальний сніданок для всієї родини
Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте смачний, легкий і бюджетний варіант сніданку? Пропонуємо простий рецепт намазки на хліб, який ви приготуєте за три хвилини! Ідеально для тих, хто цінує швидкість і смак.

Рецепт опубликовали Smachnenke

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця 4 шт.;
  • бекон сирокопчений 70 г;
  • цибуля зелена;
  • гірчиця 1 ч.л.;
  • майонез 1 ст.л.;
  • хліб.

Спосіб приготування

Нарізати хліб невеликими скибочками та підсушити на сковороді. На тій самій сковороді обсмажити бекон, а яйця відварити круто.

null
Бекон та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця натерти на великій тертці, бекон дрібно нарізати. До яєць додати бекон, дрібно нарізану зелену цибулю. До суміші додати гірчицю та майонез, ретельно перемішати. Викласти готову масу на підсушені скибочки хліба.

null
Бутербод з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка — чудовий варіант для сніданку. Зелену цибулю можна замінити на петрушку чи іншу зелень, а також додати чорний перець. З такою намазкою легко приготувати ситні бутерброди, додавши улюблені овочі.

Раніше ми писали про рецепт млинців на сніданок за 5 хвилин — просто змішайте сир з кефіром.

Також ми розповідали про пишні оладки на воді на сніданок — навіть яйця додавати не треба. 

Ще ми писали про оладки на сніданок — знадобиться 200 г сиру та 100 г кефіру. 

закуска рецепти бутерброд ідея для сніданку хліб

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:25 Туск повідомив про декларацію щодо припинення вогню від США

09:21 В Одесі частина вулиць залишилась без світла — причини

09:19 У Садового організовують для львів'ян тренінги з порятунку життя

09:15 Дарча, заповіт чи договір утримання — що обрати

Термінова новина

08:58 У Харкові пролунали вибухи

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

08:56 Біля Москви помітили БпЛА — паралізована робота аеропортів

08:34 Російські "воєнкори" налякані великими втратами серед окупантів

08:15 У Києві чоловік украв у військового телефон — що вирішив суд

08:06 На Хмельниччині чоловік не прибув до ТЦК — на чиєму боці суд

07:45 Росіяни обстріляли Одещину — в ДСНС показали руйнування

09:25 Туск повідомив про декларацію щодо припинення вогню від США

09:21 В Одесі частина вулиць залишилась без світла — причини

09:19 У Садового організовують для львів'ян тренінги з порятунку життя

09:15 Дарча, заповіт чи договір утримання — що обрати

Термінова новина

08:58 У Харкові пролунали вибухи

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

08:56 Біля Москви помітили БпЛА — паралізована робота аеропортів

08:34 Російські "воєнкори" налякані великими втратами серед окупантів

08:15 У Києві чоловік украв у військового телефон — що вирішив суд

08:06 На Хмельниччині чоловік не прибув до ТЦК — на чиєму боці суд

07:45 Росіяни обстріляли Одещину — в ДСНС показали руйнування

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд