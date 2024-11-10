Бюджетна намазка на хліб за 3 хвилини — ідеальний сніданок для всієї родини

Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте смачний, легкий і бюджетний варіант сніданку? Пропонуємо простий рецепт намазки на хліб, який ви приготуєте за три хвилини! Ідеально для тих, хто цінує швидкість і смак.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця 4 шт.;

бекон сирокопчений 70 г;

цибуля зелена;

гірчиця 1 ч.л.;

майонез 1 ст.л.;

хліб.

Спосіб приготування

Нарізати хліб невеликими скибочками та підсушити на сковороді. На тій самій сковороді обсмажити бекон, а яйця відварити круто.

Бекон та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця натерти на великій тертці, бекон дрібно нарізати. До яєць додати бекон, дрібно нарізану зелену цибулю. До суміші додати гірчицю та майонез, ретельно перемішати. Викласти готову масу на підсушені скибочки хліба.

Бутербод з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка — чудовий варіант для сніданку. Зелену цибулю можна замінити на петрушку чи іншу зелень, а також додати чорний перець. З такою намазкою легко приготувати ситні бутерброди, додавши улюблені овочі.

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