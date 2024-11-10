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Бюджетная намазка на хлеб за три минуты — супер идея на завтрак

10 ноября 2024 06:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бюджетная намазка на хлеб за 3 минуты – идеальный завтрак для всей семьи
Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете вкусный, легкий и бюджетный вариант завтрака? Предлагаем простой рецепт намазки на хлеб, который вы приготовите за три минуты! Идеально для тех, кто ценит скорость и вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца 4 шт.;
  • бекон сырокопченый 70 г;
  • лук зеленый;
  • горчица 1 ч.л.;
  • майонез 1 ст.л.;
  • хлеб.

Способ приготовления

Нарезать хлеб небольшими ломтиками и подсушить на сковороде. На той же сковороде обжарить бекон, а яйца отварить вкрутую.

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Бекон и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца натереть на большой терке, бекон мелко нарезать. К яйцам добавить бекон, мелко нарезанный зеленый лук. Добавить горчицу и майонез, тщательно перемешать. Выложить готовую массу на подсушенные ломтики хлеба.

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Бутербод с намазкой. Фото: smachnenke.com.ua

Эта намазка — отличный вариант для завтрака. Зеленый лук можно заменить петрушкой или другой зеленью, а также добавить черный перец. С такой намазкой легко приготовить сытные бутерброды, добавив любимые овощи.

Раньше мы писали о рецепте блинов на завтрак за 5 минут — просто смешайте сыр с кефиром.

Также мы рассказывали о пышных оладьях на воде на завтрак — даже яйца добавлять не нужно.

Еще мы писали о оладьях на завтрак — понадобится 200 г творога и 100 г кефира.

закуска рецепты бутерброд идея для завтрака хлеб

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