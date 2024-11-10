Бюджетная намазка на хлеб за 3 минуты – идеальный завтрак для всей семьи

Бюджетная намазка на хлеб за три минуты — супер идея на завтрак
Ищете вкусный, легкий и бюджетный вариант завтрака? Предлагаем простой рецепт намазки на хлеб, который вы приготовите за три минуты! Идеально для тех, кто ценит скорость и вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца 4 шт.;
- бекон сырокопченый 70 г;
- лук зеленый;
- горчица 1 ч.л.;
- майонез 1 ст.л.;
- хлеб.
Способ приготовления
Нарезать хлеб небольшими ломтиками и подсушить на сковороде. На той же сковороде обжарить бекон, а яйца отварить вкрутую.
Вареные яйца натереть на большой терке, бекон мелко нарезать. К яйцам добавить бекон, мелко нарезанный зеленый лук. Добавить горчицу и майонез, тщательно перемешать. Выложить готовую массу на подсушенные ломтики хлеба.
Эта намазка — отличный вариант для завтрака. Зеленый лук можно заменить петрушкой или другой зеленью, а также добавить черный перец. С такой намазкой легко приготовить сытные бутерброды, добавив любимые овощи.
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