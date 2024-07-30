Бюджетна овочева заготовка на зиму — покроковий рецепт

Бюджетна овочева заготовка на зиму — на хліб або замість салату
Хочете забезпечити себе корисними овочами на всю зиму, не витрачаючи багато коштів? Дізнайтеся, як зробити бюджетну овочеву заготовку, яка збереже всі вітаміни та смакові якості продуктів до весни.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лес Сад Огород.
Вам знадобиться:
- кабачки — 4 кг;
- цибуля — 0,5 кг;
- морква — 0,5 кг;
- томати — 2 кг;
- перець солодкий — 1-2 або 3 шт.;
- часник — 4-5 головки;
- цукор — 100 г;
- олія — 250 мл;
- оцет — 100 мл;
- сіль — 2 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти кабачки на великій тертці. Також потрібно нарізати цибулю, натерти моркву та почистити часник. Помідори потрібно подрібнити.
На пательні обсмажити цибулю, потім додати моркву. Через 10 хвилин додати терті томати. Потім додати натерті кабачки. Через 30 хвилин додати подрібнений часник, солодкий перець та гіркий перець.
Потім додати 100 г цукру, 2 столові ложки солі та одну столову ложку орегано. Спеції можна обирати за власним бажанням. Готувати ще протягом 15 хвилин. Додати 100 мл оцту 9%.
За бажанням можна перебити все блендером, але тоді потрібно буде протушкувати все ще протягом 10 хвилин. Розкладаємо в стерилізовані банки та закриваємо.
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