Бюджетная овощная заготовка на зиму – пошаговый рецепт

Бюджетная овощная заготовка на зиму — на хлеб или вместо салата
Хотите обеспечить себя полезными овощами на всю зиму, не тратя много средств? Узнайте, как сделать бюджетную овощную заготовку, которая сохранит все витамины и вкусовые свойства продуктов до весны.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лес Сад Огород.
Вам понадобится:
- кабачки — 4 кг;
- лук — 0,5 кг;
- морковь — 0,5 кг;
- томаты — 2 кг;
- перец сладкий — 1-2 или 3 шт.;
- чеснок — 4-5 головки;
- сахар — 100 г;
- масло — 250 мл;
- уксус — 100 мл;
- соль — 2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть кабачки на крупной терке. Также нужно порезать лук, натереть морковь и почистить чеснок. Помидоры нужно измельчить.
На сковороде обжарить лук, затем добавить морковь. Через 10 минут добавить тертые томата. Затем добавить натертые кабачки. Через 30 минут добавить измельченный чеснок, сладкий перец и горький перец.
Затем добавить 100 г сахара, 2 столовых ложки соли и одну столовую ложку орегано. Специи можно выбирать по собственному желанию. Готовить еще в течение 15 минут. Добавить 100 мл уксуса 9%.
По желанию можно перебить все блендером, но тогда нужно будет потушить все еще в течение 10 минут. Раскладываем в стерилизованные банки и закрываем.
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