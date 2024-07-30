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Бюджетная овощная заготовка на зиму — на хлеб или вместо салата

30 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бюджетная овощная заготовка на зиму – пошаговый рецепт
Овощной салат. Фото: YouTube @LesSadOgorod
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите обеспечить себя полезными овощами на всю зиму, не тратя много средств? Узнайте, как сделать бюджетную овощную заготовку, которая сохранит все витамины и вкусовые свойства продуктов до весны.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лес Сад Огород.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 4 кг;
  • лук — 0,5 кг;
  • морковь — 0,5 кг;
  • томаты — 2 кг;
  • перец сладкий — 1-2 или 3 шт.;
  • чеснок — 4-5 головки;
  • сахар — 100 г;
  • масло — 250 мл;
  • уксус — 100 мл;
  • соль — 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачки на крупной терке. Также нужно порезать лук, натереть морковь и почистить чеснок. Помидоры нужно измельчить.

овощной салат на зиму
Тертый кабачок. Фото: YouTube @LesSadOgorod

На сковороде обжарить лук, затем добавить морковь. Через 10 минут добавить тертые томата. Затем добавить натертые кабачки. Через 30 минут добавить измельченный чеснок, сладкий перец и горький перец.

рецепт бюджетной заготовки на зиму
Кабачки и томатная паста. Фото: YouTube @LesSadOgorod

Затем добавить 100 г сахара, 2 столовых ложки соли и одну столовую ложку орегано. Специи можно выбирать по собственному желанию. Готовить еще в течение 15 минут. Добавить 100 мл уксуса 9%.

овощной салат из кабачков
Приготовление салата. Фото: YouTube @LesSadOgorod

По желанию можно перебить все блендером, но тогда нужно будет потушить все еще в течение 10 минут. Раскладываем в стерилизованные банки и закрываем.

овощная заготовка на зиму из кабачков
Овощная заготовка. Фото: YouTube @LesSadOgorod


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