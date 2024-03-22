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Бюджетна та смачна вечеря "бризолі з фаршем" за 30 хвилин

22 березня 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидка вечеря за 30 хвилин — рецепт бризоді з фаршем з фото та відео
Бризолі з фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна і проста вечеря або обід з доступних інгредієнтів — бризолі з фаршем у духовці. Для цього рецепту підходить будь-який фарш: свинячий, яловичий чи курячий. Це швидкий рецепт. Ідея дуже смачної, ситної та простої вечері для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйця 5 шт.
  • фарш 500 г;
  • цибуля 1 шт;
  • майонез 2 ст.
  • сметану 2 ст.л;
  • спеції за смаком;
  • сир 100 г;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • вершкове масло 1 ст.л;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати млинці з яєць. Розбити одне яйце, додати сіль. Перемішати.

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Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити яйце на сковороду. Обсмажити до рум'яності, перевернути. Посмажити 5 млинців.

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Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю і обсмажити на суміші вершкового масла та олії.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати обсмажену цибулю у фарш, перемішати. Додати сіль та чорний мелений перець. Змішати сметану із майонезом. Додати спеції до смаку.

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Млинець та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розподілити по млинцю 1/5 частину фаршу. Зверху змастити соусом. Покласти шматочок сиру. Згорнути в рулет.

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Бризолі з фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти брізоли у форму для запікання. Випікати 20-25 хвилин при 200 °C.

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Бризолі з фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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