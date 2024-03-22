Швидка вечеря за 30 хвилин — рецепт бризоді з фаршем з фото та відео

Бризолі з фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна і проста вечеря або обід з доступних інгредієнтів — бризолі з фаршем у духовці. Для цього рецепту підходить будь-який фарш: свинячий, яловичий чи курячий. Це швидкий рецепт. Ідея дуже смачної, ситної та простої вечері для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйця 5 шт.

фарш 500 г;

цибуля 1 шт;

майонез 2 ст.

сметану 2 ст.л;

спеції за смаком;

сир 100 г;

сіль, чорний мелений перець;

вершкове масло 1 ст.л;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати млинці з яєць. Розбити одне яйце, додати сіль. Перемішати.

Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити яйце на сковороду. Обсмажити до рум'яності, перевернути. Посмажити 5 млинців.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю і обсмажити на суміші вершкового масла та олії.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати обсмажену цибулю у фарш, перемішати. Додати сіль та чорний мелений перець. Змішати сметану із майонезом. Додати спеції до смаку.

Млинець та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розподілити по млинцю 1/5 частину фаршу. Зверху змастити соусом. Покласти шматочок сиру. Згорнути в рулет.

Бризолі з фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти брізоли у форму для запікання. Випікати 20-25 хвилин при 200 °C.

Бризолі з фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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