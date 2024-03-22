Швидка вечеря за 30 хвилин — рецепт бризоді з фаршем з фото та відео

Бюджетна та смачна вечеря "бризолі з фаршем" за 30 хвилин
Дуже смачна і проста вечеря або обід з доступних інгредієнтів — бризолі з фаршем у духовці. Для цього рецепту підходить будь-який фарш: свинячий, яловичий чи курячий. Це швидкий рецепт. Ідея дуже смачної, ситної та простої вечері для всієї родини.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйця 5 шт.
- фарш 500 г;
- цибуля 1 шт;
- майонез 2 ст.
- сметану 2 ст.л;
- спеції за смаком;
- сир 100 г;
- сіль, чорний мелений перець;
- вершкове масло 1 ст.л;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати млинці з яєць. Розбити одне яйце, додати сіль. Перемішати.
Вилити яйце на сковороду. Обсмажити до рум'яності, перевернути. Посмажити 5 млинців.
Дрібно нарізати цибулю і обсмажити на суміші вершкового масла та олії.
Додати обсмажену цибулю у фарш, перемішати. Додати сіль та чорний мелений перець. Змішати сметану із майонезом. Додати спеції до смаку.
Розподілити по млинцю 1/5 частину фаршу. Зверху змастити соусом. Покласти шматочок сиру. Згорнути в рулет.
Викласти брізоли у форму для запікання. Випікати 20-25 хвилин при 200 °C.
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