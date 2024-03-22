Быстрый ужин за 30 минут — рецепт бризоди с фаршем с фото и видео

Бризоли с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой ужин или обед из доступных ингредиентов — бризоли с фаршем в духовке. Для этого рецепта подходит любой фарш: свиной, говяжий или куриный. Это быстрый рецепт. Идея очень вкусного, сытного и простого ужина для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца 5 шт.

фарш 500 г;

лук 1 шт;

майонез 2 ст.л;

сметана 2 ст.л;

специи по вкусу;

сыр 100 г;

соль, черный молотый перец;

сливочное масло 1 ст.л;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить блинчики из яиц. Разбить одно яйцо, добавить соль. Перемешать.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить яйцо на сковороду. Обжарить до румяности, перевернуть. Пожарить 5 блинчиков.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук и обжарить на смеси сливочного и растительного масел.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить обжаренный лук в фарш, перемешать. Добавить соль и черный молотый перец. Смешать сметану с майонезом. Добавить специи по вкусу.

Блин и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить по блинчику 1/5 часть фарша. Сверху смазать соусом. Положить кусочек сыра. Свернуть в рулет.

Бризоли с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить бризоли в форму для запекания. Выпекать 20-25 минут при 200 °C.

Бризоли с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про сочные котлеты из детства по рецепту бабушки.

Как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.