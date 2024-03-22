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Бюджетный и вкусный ужин "бризоли с фаршем" за 30 минут

22 марта 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый ужин за 30 минут — рецепт бризоди с фаршем с фото и видео
Бризоли с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой ужин или обед из доступных ингредиентов — бризоли с фаршем в духовке. Для этого рецепта подходит любой фарш: свиной, говяжий или куриный. Это быстрый рецепт. Идея очень вкусного, сытного и простого ужина для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйца 5 шт.
  • фарш 500 г;
  • лук 1 шт;
  • майонез 2 ст.л;
  • сметана 2 ст.л;
  • специи по вкусу;
  • сыр 100 г;
  • соль, черный молотый перец;
  • сливочное масло 1 ст.л;
  • растительное масло.

Способ приготовления 

Сначала нужно приготовить блинчики из яиц. Разбить одно яйцо, добавить соль. Перемешать.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить яйцо на сковороду. Обжарить до румяности, перевернуть. Пожарить 5 блинчиков.

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук и обжарить на смеси сливочного и растительного масел.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить обжаренный лук в фарш, перемешать. Добавить соль и черный молотый перец. Смешать сметану с майонезом. Добавить специи по вкусу.

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Блин и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить по блинчику 1/5 часть фарша. Сверху смазать соусом. Положить кусочек сыра. Свернуть в рулет.

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Бризоли с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить бризоли в форму для запекания. Выпекать 20-25 минут при 200 °C. 

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Бризоли с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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