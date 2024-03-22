Быстрый ужин за 30 минут — рецепт бризоди с фаршем с фото и видео

Бюджетный и вкусный ужин "бризоли с фаршем" за 30 минут
Очень вкусный и простой ужин или обед из доступных ингредиентов — бризоли с фаршем в духовке. Для этого рецепта подходит любой фарш: свиной, говяжий или куриный. Это быстрый рецепт. Идея очень вкусного, сытного и простого ужина для всей семьи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца 5 шт.
- фарш 500 г;
- лук 1 шт;
- майонез 2 ст.л;
- сметана 2 ст.л;
- специи по вкусу;
- сыр 100 г;
- соль, черный молотый перец;
- сливочное масло 1 ст.л;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить блинчики из яиц. Разбить одно яйцо, добавить соль. Перемешать.
Вылить яйцо на сковороду. Обжарить до румяности, перевернуть. Пожарить 5 блинчиков.
Мелко нарезать лук и обжарить на смеси сливочного и растительного масел.
Добавить обжаренный лук в фарш, перемешать. Добавить соль и черный молотый перец. Смешать сметану с майонезом. Добавить специи по вкусу.
Распределить по блинчику 1/5 часть фарша. Сверху смазать соусом. Положить кусочек сыра. Свернуть в рулет.
Выложить бризоли в форму для запекания. Выпекать 20-25 минут при 200 °C.
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