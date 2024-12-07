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Бюджетне меню на НР 2025 з 5 страв — що приготувати на свято

7 грудня 2024 20:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бюджетне меню на Новий рік 2025 — 5 страв для святкового столу
Святковий стіл. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Плануєте зустріти Новий рік 2025 без зайвих витрат, але з незабутнім святковим столом? Ми підготували бюджетне меню з 5 смачних і простих страв, які прикрасять ваші свята та здивують гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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1. Крабові сендвічі (18 штук)

що бюджетене приготувати на новий рік
Крабові сендвічі. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться: 

  • крекер — 180 г;
  • крабові палички — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • плавлений сир — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • часник — 2-3 зуб.;
  • кріп — 40 г.

Спосіб приготування

Зварити яйця, охолодити, натерти на дрібній тертці разом із плавленим сиром та крабовими паличками. Подрібнити кріп, часник пропустити через прес.

Змішати всі інгредієнти, додати майонез і ретельно перемішати. На кожен шматочок крекера нанести суміш, накрити другим крекером.

2. Оладки з печінки (18 штук)

бюджетна закуска на новий рік 2025
Оладки з печінки. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться: 

  • печінка — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • перець — 0,5 ч. л.;
  • сухий часник — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Подрібнити печінку, моркву, цибулю та картоплю в блендері. Додати яйце, сметану, спеції та сіль. Перемішати.

Поступово додати борошно, замішуючи тісто до густої консистенції. Смажити оладки на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки.

3. Картопляні човники із салом (7 порцій)

бюджетний гарнір на святковий стіл
Картопляні човники. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться: 

  • картопля — 1100 г;
  • сало — 400 г;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • коріандр — 2 ч. л.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • сухий часник — 1 ч. л.;
  • олія — 5 ст. л.

Для соуса:

  • сметана — 200 г;
  • зелена цибуля — 20 г;
  • часник — 3-4 зуб.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • перець — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати картоплю та сало на однакові шматочки. Замаринувати у суміші спецій, солі, часнику та олії. Нанизати на шпажки, чергуючи картоплю з салом.

Запікати в духовці за температури 200 °C протягом 40 хвилин. Для соусу змішати сметану, подрібнену цибулю та часник.

4. Салат "Соняшник" 

бюджетний салат на новий рік
Салат "Соняшник". Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться: 

  • курячі шлунки — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • картопля — 2-3 шт.;
  • майонез — 150 г;
  • огірки мариновані — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • чіпси — 50 г;
  • кукурудза — 150 г;
  • кріп — 20 г.

Спосіб приготування 

Відварити курячі шлунки, картоплю та яйця. Нарізати їх кубиками. Подрібнити цибулю, огірки та кріп.

Змішати всі інгредієнти, додати майонез. Викласти у формі соняшника. Оформити салат чіпсами та кукурудзою по краях.

5. Рулет з лаваша з ковбасою

бюджетна закуска на новий рік 2025
Рулет з лаваша з ковбасою. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться: 

  • лаваш — 1 шт.;
  • ковбаса — 150 г;
  • картопля — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • майонез — 70 г;
  • часник — 3 зуб.

Спосіб приготування

Відварити картоплю та яйця, натерти на тертці. Нарізати ковбасу тонкими слайсами. Змішати майонез із часником.

На лаваш викласти шар картоплі, потім яйця, ковбасу. Змастити кожен шар майонезом. Скласти рулет, загорнути у плівку та покласти в холодильник на 1-2 години. Нарізати перед подачею.

бюджетне меню на новий рік 2025
Готові страви. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

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