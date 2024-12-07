Бюджетне меню на Новий рік 2025 — 5 страв для святкового столу

Святковий стіл. Фото: Freepik

Плануєте зустріти Новий рік 2025 без зайвих витрат, але з незабутнім святковим столом? Ми підготували бюджетне меню з 5 смачних і простих страв, які прикрасять ваші свята та здивують гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

Читайте також:

1. Крабові сендвічі (18 штук)

Крабові сендвічі. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

крекер — 180 г;

крабові палички — 100 г;

яйця — 2 шт.;

плавлений сир — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

часник — 2-3 зуб.;

кріп — 40 г.

Спосіб приготування

Зварити яйця, охолодити, натерти на дрібній тертці разом із плавленим сиром та крабовими паличками. Подрібнити кріп, часник пропустити через прес.

Змішати всі інгредієнти, додати майонез і ретельно перемішати. На кожен шматочок крекера нанести суміш, накрити другим крекером.

2. Оладки з печінки (18 штук)

Оладки з печінки. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

печінка — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

перець — 0,5 ч. л.;

сухий часник — 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Подрібнити печінку, моркву, цибулю та картоплю в блендері. Додати яйце, сметану, спеції та сіль. Перемішати.

Поступово додати борошно, замішуючи тісто до густої консистенції. Смажити оладки на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки.

3. Картопляні човники із салом (7 порцій)

Картопляні човники. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

картопля — 1100 г;

сало — 400 г;

копчена паприка — 1 ч. л.;

коріандр — 2 ч. л.;

сіль — 2 ч. л.;

сухий часник — 1 ч. л.;

олія — 5 ст. л.

Для соуса:

сметана — 200 г;

зелена цибуля — 20 г;

часник — 3-4 зуб.;

сіль — 0,5 ч. л.;

перець — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати картоплю та сало на однакові шматочки. Замаринувати у суміші спецій, солі, часнику та олії. Нанизати на шпажки, чергуючи картоплю з салом.

Запікати в духовці за температури 200 °C протягом 40 хвилин. Для соусу змішати сметану, подрібнену цибулю та часник.

4. Салат "Соняшник"

Салат "Соняшник". Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

курячі шлунки — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

картопля — 2-3 шт.;

майонез — 150 г;

огірки мариновані — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

чіпси — 50 г;

кукурудза — 150 г;

кріп — 20 г.

Спосіб приготування

Відварити курячі шлунки, картоплю та яйця. Нарізати їх кубиками. Подрібнити цибулю, огірки та кріп.

Змішати всі інгредієнти, додати майонез. Викласти у формі соняшника. Оформити салат чіпсами та кукурудзою по краях.

5. Рулет з лаваша з ковбасою

Рулет з лаваша з ковбасою. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

лаваш — 1 шт.;

ковбаса — 150 г;

картопля — 3 шт.;

яйця — 2 шт.;

майонез — 70 г;

часник — 3 зуб.

Спосіб приготування

Відварити картоплю та яйця, натерти на тертці. Нарізати ковбасу тонкими слайсами. Змішати майонез із часником.

На лаваш викласти шар картоплі, потім яйця, ковбасу. Змастити кожен шар майонезом. Скласти рулет, загорнути у плівку та покласти в холодильник на 1-2 години. Нарізати перед подачею.

Готові страви. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою матеріалів про Новий рік Змії 2025

Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії.

Також ми писали, що категорично не можна ставити на новорічний стіл на рік Змії-2025.

Ще ми розповідали, які десерти поставити на святковий стіл у рік Змії, щоб привернути багатство.

Радимо звернути увагу на рекомендації меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут.