Бюджетное меню на Новый год 2025 – 5 блюд для праздничного стола

Бюджетное меню на НГ 2025 из 5 блюд — что приготовить на праздник
Планируете встретить Новый год 2025 без лишних трат, но с незабываемым праздничным столом? Мы подготовили бюджетное меню из 5 вкусных и простых блюд, которые украсят ваши праздники и удивят гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
1. Крабовые сэндвичи (18 штук)
Вам понадобится:
- крекер — 180 г;
- крабовые палочки — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- плавленый сыр — 1 шт.;
- майонез — 2 ст.;
- чеснок — 2-3 зуб.;
- укроп — 40 г.
Способ приготовления
Сварить яйца, охладить, натереть на мелкой терке вместе с плавленым творогом и крабовыми палочками. Измельчить укроп, чеснок пропустить через пресс.
Смешать все ингредиенты, добавить майонез и тщательно перемешать. На каждый кусочек крекера нанести смесь, накрыть вторым крекером.
2. Оладьи из печени (18 штук)
Вам понадобится:
- печень — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- сметана — 2 ст.
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 ст.
- перец — 0,5 ч. л.;
- сухой чеснок — 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
Измельчить печень, морковь, лук и картофель в блендере. Добавить яйцо, сметану, специи и соль.
Постепенно добавить муку, замешивая тесто до густой консистенции. Жарить оладьи на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
3. Картофельные лодочки с салом (7 порций)
Вам понадобится:
- картофель — 1100 г;
- сало — 400 г;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- кориандр — 2 ч. л.;
- соль — 2 ч. л.;
- сухой чеснок — 1 ч. л.;
- масло — 5 ст.
Для соуса:
- сметана — 200 г;
- зеленый лук — 20 г;
- чеснок — 3-4 зуб.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- перец — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Нарезать картофель и сало на кусочки. Замариновать в смеси специй, соли, чеснока и масла.
Запекать в духовке при 200 °C в течение 40 минут. Для соуса смешать сметану, измельченный лук и чеснок.
4. Салат "Подсолнечник"
Вам понадобится:
- куриные желудки — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- картофель — 2-3 шт.;
- майонез — 150 г;
- огурцы маринованные — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- чипсы — 50 г;
- кукуруза — 150 г;
- укроп — 20 г.
Способ приготовления
Отварить куриные желудки, картофель и яйца. Нарезать их кубиками.
Смешать все ингредиенты, добавить майонез. Выложить в форме подсолнечника.
5. Рулет из лаваша с колбасой
Вам понадобится:
- лаваш — 1 шт.;
- колбаса — 150 г;
- картофель — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — 70 г;
- чеснок — 3 зуб.
Способ приготовления
Отварить картофель и яйца, натереть на терке. Нарезать колбасу тонкими слайсами.
На лаваш выложить слой картофеля, затем яйца, колбасу. Смазать каждый слой майонезом. Сложить рулет, завернуть в пленку и положить в холодильник на 1-2 часа.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой материалов о Новом годе Змеи 2025
Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи.
Также мы писали, что категорически нельзя ставить на новогодний стол в год Змеи-2025.
Еще мы рассказывали, какие десерты поставить на праздничный стол в год Змеи, чтобы привлечь богатство.
Советуем обратить внимание на рекомендации меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благосостояние.
Читайте Новини.LIVE!