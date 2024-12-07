Бюджетное меню на Новый год 2025 – 5 блюд для праздничного стола

Праздничный стол. Фото: Freepik

Планируете встретить Новый год 2025 без лишних трат, но с незабываемым праздничным столом? Мы подготовили бюджетное меню из 5 вкусных и простых блюд, которые украсят ваши праздники и удивят гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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1. Крабовые сэндвичи (18 штук)

Крабовые сэндвичи Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

крекер — 180 г;

крабовые палочки — 100 г;

яйца — 2 шт.;

плавленый сыр — 1 шт.;

майонез — 2 ст.;

чеснок — 2-3 зуб.;

укроп — 40 г.

Способ приготовления

Сварить яйца, охладить, натереть на мелкой терке вместе с плавленым творогом и крабовыми палочками. Измельчить укроп, чеснок пропустить через пресс.

Смешать все ингредиенты, добавить майонез и тщательно перемешать. На каждый кусочек крекера нанести смесь, накрыть вторым крекером.

2. Оладьи из печени (18 штук)

Оладьи из печени Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

печень — 300 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

сметана — 2 ст.

яйцо — 1 шт.;

мука — 3 ст.

перец — 0,5 ч. л.;

сухой чеснок — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Измельчить печень, морковь, лук и картофель в блендере. Добавить яйцо, сметану, специи и соль.

Постепенно добавить муку, замешивая тесто до густой консистенции. Жарить оладьи на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

3. Картофельные лодочки с салом (7 порций)

Картофельные лодочки. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

картофель — 1100 г;

сало — 400 г;

копченая паприка — 1 ч. л.;

кориандр — 2 ч. л.;

соль — 2 ч. л.;

сухой чеснок — 1 ч. л.;

масло — 5 ст.

Для соуса:

сметана — 200 г;

зеленый лук — 20 г;

чеснок — 3-4 зуб.;

соль — 0,5 ч. л.;

перец — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать картофель и сало на кусочки. Замариновать в смеси специй, соли, чеснока и масла.

Запекать в духовке при 200 °C в течение 40 минут. Для соуса смешать сметану, измельченный лук и чеснок.

4. Салат "Подсолнечник"

Салат "Подсолнечник". Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

куриные желудки — 300 г;

лук — 1 шт.;

картофель — 2-3 шт.;

майонез — 150 г;

огурцы маринованные — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

чипсы — 50 г;

кукуруза — 150 г;

укроп — 20 г.

Способ приготовления

Отварить куриные желудки, картофель и яйца. Нарезать их кубиками.

Смешать все ингредиенты, добавить майонез. Выложить в форме подсолнечника.

5. Рулет из лаваша с колбасой

Рулет из лаваша с колбасой. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

лаваш — 1 шт.;

колбаса — 150 г;

картофель — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

майонез — 70 г;

чеснок — 3 зуб.

Способ приготовления

Отварить картофель и яйца, натереть на терке. Нарезать колбасу тонкими слайсами.

На лаваш выложить слой картофеля, затем яйца, колбасу. Смазать каждый слой майонезом. Сложить рулет, завернуть в пленку и положить в холодильник на 1-2 часа.

Готовые блюда. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

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