М'які булочки на сухій пательні за 5 хвилин — бюджетний рецепт замість хліба

Булочки замість хліба. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні булочки на сковороді — це чудова альтернатива магазинному хлібу. Вони готуються швидко, без духовки та без зайвих витрат. Ідеально підходять до супів, салатів або як основа для бутербродів. Спробуйте цей простий рецепт і переконайтеся, що смачний хліб можна приготувати за лічені хвилини!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

борошно — 260 г;

вода — 200 мл;

сіль — 1 ч. л.;

дріжджі — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати дріжджі з борошном, додати теплу воду із сіллю та замісити тісто. Вимішувати довго не потрібно — достатньо, щоб маса стала однорідною. Тісто має злегка липнути до рук.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити рушником і залишити у теплому місці на 40 хвилин. Після підйому обім’яти, розкачати пласт товщиною 5-7 мм.

Булочки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Вирізати кружечки невеликого діаметра, наприклад за допомогою склянки. Накрити рушником і залишити на 15-20 хвилин.

Готові булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити на сухій розігрітій сковороді з обох боків до рум’яності. Подавати можна як альтернативу хлібу або зробити міні-бутерброди, використовуючи улюблені начинки.

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