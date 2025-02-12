М'які булочки на сухій пательні за 5 хвилин — бюджетний рецепт замість хліба

Бюджетні булочки на сухій пательні, які замінять хліб
Домашні булочки на сковороді — це чудова альтернатива магазинному хлібу. Вони готуються швидко, без духовки та без зайвих витрат. Ідеально підходять до супів, салатів або як основа для бутербродів. Спробуйте цей простий рецепт і переконайтеся, що смачний хліб можна приготувати за лічені хвилини!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно — 260 г;
- вода — 200 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- дріжджі — 1,5 ч. л.
Спосіб приготування
Змішати дріжджі з борошном, додати теплу воду із сіллю та замісити тісто. Вимішувати довго не потрібно — достатньо, щоб маса стала однорідною. Тісто має злегка липнути до рук.
Накрити рушником і залишити у теплому місці на 40 хвилин. Після підйому обім’яти, розкачати пласт товщиною 5-7 мм.
Вирізати кружечки невеликого діаметра, наприклад за допомогою склянки. Накрити рушником і залишити на 15-20 хвилин.
Обсмажити на сухій розігрітій сковороді з обох боків до рум’яності. Подавати можна як альтернативу хлібу або зробити міні-бутерброди, використовуючи улюблені начинки.
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