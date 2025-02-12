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Бюджетні булочки на сухій пательні, які замінять хліб

12 лютого 2025 00:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
М'які булочки на сухій пательні за 5 хвилин — бюджетний рецепт замість хліба
Булочки замість хліба. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Домашні булочки на сковороді — це чудова альтернатива магазинному хлібу. Вони готуються швидко, без духовки та без зайвих витрат. Ідеально підходять до супів, салатів або як основа для бутербродів. Спробуйте цей простий рецепт і переконайтеся, що смачний хліб можна приготувати за лічені хвилини!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 260 г;
  • вода — 200 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • дріжджі — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати дріжджі з борошном, додати теплу воду із сіллю та замісити тісто. Вимішувати довго не потрібно — достатньо, щоб маса стала однорідною. Тісто має злегка липнути до рук.

рецепт булочок замість хліба
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити рушником і залишити у теплому місці на 40 хвилин. Після підйому обім’яти, розкачати пласт товщиною 5-7 мм.

простий рецепт булочок замість хліба
Булочки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Вирізати кружечки невеликого діаметра, наприклад за допомогою склянки. Накрити рушником і залишити на 15-20 хвилин.

бюджетний рецепт булочок замість хліба
Готові булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити на сухій розігрітій сковороді з обох боків до рум’яності. Подавати можна як альтернативу хлібу або зробити міні-бутерброди, використовуючи улюблені начинки.

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