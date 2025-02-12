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Бюджетные булочки на сухой сковороде, которые заменят хлеб

12 февраля 2025 00:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Мягкие булочки на сухой сковороде за 5 минут — бюджетный рецепт вместо хлеба
Булочки вместо хлеба. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Домашние булочки на сковороде — это отличная альтернатива магазинному хлебу. Они готовятся быстро, без духовки и без лишних затрат. Идеально подходят к супам, салатам или как основа для бутербродов. Попробуйте этот простой рецепт и убедитесь, что вкусный хлеб можно приготовить за считанные минуты!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • мука — 260 г;
  • вода — 200 мл.;
  • соль — 1 ч. л;
  • дрожжи — 1,5 ч. л.

Способ приготовления

Смешать дрожжи с мукой, добавить теплую воду с солью и замесить тесто. Вымешивать долго не нужно — достаточно, чтобы масса стала однородной. Тесто должно слегка липнуть к рукам.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 40 минут. После подъема обомять, раскатать пласт толщиной 5-7 мм.

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Булочки на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Вырезать кружочки небольшого диаметра, например, с помощью стакана. Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут.

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Готовые булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить на сухой разогретой сковороде с обеих сторон до румяности. Подавать можно как альтернативу хлебу или сделать мини-бутерброды, используя любимые начинки.

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