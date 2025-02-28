Бюджетні бутерброди на сніданок — всього дві картоплі та хліб

Бюджетні бутерброди на сніданок — знадобиться 2 картоплі та хліб
Мінімум продуктів, максимум смаку! Ці бюджетні бутерброди з картоплею та сиром виходять хрусткими, ситними й ідеально підходять для швидкого сніданку.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля (велика) — 2-3 шт.;
- білий хліб — 8 скибочок;
- яйце — 1 шт.;
- цибуля (невелика) — 1 шт.;
- сир — 100 г;
- сметана — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- кріп — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Картоплю очистити та натерти на великій тертці. Добре віджати зайву рідину та перекласти у глибоку миску.
Додати яйце, дрібно нарізану цибулю, натертий сир, сіль, сметану та подрібнений кріп. Ретельно перемішати начинку. На кожну скибочку хліба рівномірно викласти картопляну суміш.
Розігріти сковороду, змастити олією та викласти бутерброди начинкою вниз.
Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, потім перевернути та підрум’янити хліб із другої сторони. Подавати гарячими.
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