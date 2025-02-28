Бюджетні бутерброди на сніданок — всього дві картоплі та хліб

Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Мінімум продуктів, максимум смаку! Ці бюджетні бутерброди з картоплею та сиром виходять хрусткими, ситними й ідеально підходять для швидкого сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

картопля (велика) — 2-3 шт.;

білий хліб — 8 скибочок;

яйце — 1 шт.;

цибуля (невелика) — 1 шт.;

сир — 100 г;

сметана — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

кріп — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та натерти на великій тертці. Добре віджати зайву рідину та перекласти у глибоку миску.

Терта картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати яйце, дрібно нарізану цибулю, натертий сир, сіль, сметану та подрібнений кріп. Ретельно перемішати начинку. На кожну скибочку хліба рівномірно викласти картопляну суміш.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, змастити олією та викласти бутерброди начинкою вниз.

Начинка та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, потім перевернути та підрум’янити хліб із другої сторони. Подавати гарячими.

Приготування сніданка. Фото: smachnenke.com.ua

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