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Бюджетні бутерброди на сніданок — знадобиться 2 картоплі та хліб

28 лютого 2025 06:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бюджетні бутерброди на сніданок — всього дві картоплі та хліб
Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мінімум продуктів, максимум смаку! Ці бюджетні бутерброди з картоплею та сиром виходять хрусткими, ситними й ідеально підходять для швидкого сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • картопля (велика) — 2-3 шт.;
  • білий хліб — 8 скибочок;
  • яйце — 1 шт.;
  • цибуля (невелика) — 1 шт.;
  • сир — 100 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • кріп — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та натерти на великій тертці. Добре віджати зайву рідину та перекласти у глибоку миску.

рецепт смачного сніданку
Терта картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати яйце, дрібно нарізану цибулю, натертий сир, сіль, сметану та подрібнений кріп. Ретельно перемішати начинку. На кожну скибочку хліба рівномірно викласти картопляну суміш.

рецепт простого смачного сніданку
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, змастити олією та викласти бутерброди начинкою вниз.

рецепт простого смачного сніданку з хлібом
Начинка та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, потім перевернути та підрум’янити хліб із другої сторони. Подавати гарячими.

рецепт смачного сніданку з хлібом
Приготування сніданка. Фото: smachnenke.com.ua

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