Бюджетные бутерброды на завтрак — всего две картофелины и хлеб

Бюджетные бутерброды на завтрак — понадобится 2 картофеля и хлеб
Минимум продуктов, максимум вкуса! Эти бюджетные бутерброды с картофелем и сыром получаются хрустящими, сытными и идеально подходят для быстрого завтрака.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель (крупный) — 2-3 шт.;
- белый хлеб — 8 ломтиков;
- яйцо — 1 шт.;
- лук (небольшой) — 1 шт.;
- творог — 100 г;
- сметана — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- укроп — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Картофель очистить и натереть на крупной терке. Хорошо отжать лишнюю жидкость и переложить в глубокую миску.
Добавить яйцо, мелко нарезанный лук, натертый сыр, соль, сметану и измельченный укроп. Тщательно перемешать начинку. На каждый ломтик хлеба равномерно выложить картофельную смесь.
Разогреть сковороду, смазать маслом и выложить бутерброды начинкой вниз.
Жарить на среднем огне до золотистой корочки, затем перевернуть и подрумянить хлеб со второй стороны. Подавать горячими.
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