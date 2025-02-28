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Бюджетные бутерброды на завтрак — понадобится 2 картофеля и хлеб

28 февраля 2025 06:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бюджетные бутерброды на завтрак — всего две картофелины и хлеб
Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Минимум продуктов, максимум вкуса! Эти бюджетные бутерброды с картофелем и сыром получаются хрустящими, сытными и идеально подходят для быстрого завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • картофель (крупный) — 2-3 шт.;
  • белый хлеб — 8 ломтиков;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук (небольшой) — 1 шт.;
  • творог — 100 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • укроп — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Хорошо отжать лишнюю жидкость и переложить в глубокую миску.

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Тертый картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить яйцо, мелко нарезанный лук, натертый сыр, соль, сметану и измельченный укроп. Тщательно перемешать начинку. На каждый ломтик хлеба равномерно выложить картофельную смесь.

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Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, смазать маслом и выложить бутерброды начинкой вниз.

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Начинка и хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на среднем огне до золотистой корочки, затем перевернуть и подрумянить хлеб со второй стороны. Подавать горячими.

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Приготовление завтрака. Фото: smachnenke.com.ua

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