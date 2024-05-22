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Бюджетні гречані млинці з грибами — швидко та смачно

22 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетні млинці з грибами та гречкою — рецепт з фото та відео
Гречані млинці. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці млинці готуються не за класичним рецептом, оскільки в тісто додається варена гречка. Такі млинці можна подавати, як самостійно, так і робити з начинками. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus

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Вам знадобиться: 

  • 250 г відвареної гречки;
  • 1 яйце;
  • 1-1,5 ст. л. цукру;
  • 80-100 г борошна;
  • 1-2 ст. л. рослинної олії. 

Для начинки: 

  • 250 г грибів;
  • 1 цибуля;
  • 1 плавлений сирок;
  • 2 ст. л. сметани;
  • сіль, перець за смаком. 

Спосіб приготування 

До гречки додати яйце та збити блендером до однорідної маси. Додати цукор та сіль. Поступово додати борошно та перемішати. Потім додати молоко та ще раз ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @navkus2848

Для начинки обсмажити цибулю з грибами. Гриби можна не порізати, а натерти. В кінці додати натертий плавлений сир. 

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Цибуля та гриби. Фото: YouTube @navkus2848

Починаємо смажити млинці. 

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Приготування млинців. Фото: YouTube @navkus2848

Тепер починаємо робити млинці з начинкою. 

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Приготування млинців. Фото: YouTube @navkus2848

Млинці з начинкою можна додатково обсмажити або залишити так. 

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Приготування млинців. Фото: YouTube @navkus2848

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Також ми розповідали про рецепт млинців на молоці із сиром та кропом на сніданок.

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гриби
лайфхаки
гречка
млинці

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