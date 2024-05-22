Бюджетні млинці з грибами та гречкою — рецепт з фото та відео

Бюджетні гречані млинці з грибами — швидко та смачно
Ці млинці готуються не за класичним рецептом, оскільки в тісто додається варена гречка. Такі млинці можна подавати, як самостійно, так і робити з начинками.
Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.
Вам знадобиться:
- 250 г відвареної гречки;
- 1 яйце;
- 1-1,5 ст. л. цукру;
- 80-100 г борошна;
- 1-2 ст. л. рослинної олії.
Для начинки:
- 250 г грибів;
- 1 цибуля;
- 1 плавлений сирок;
- 2 ст. л. сметани;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
До гречки додати яйце та збити блендером до однорідної маси. Додати цукор та сіль. Поступово додати борошно та перемішати. Потім додати молоко та ще раз ретельно перемішати.
Для начинки обсмажити цибулю з грибами. Гриби можна не порізати, а натерти. В кінці додати натертий плавлений сир.
Починаємо смажити млинці.
Тепер починаємо робити млинці з начинкою.
Млинці з начинкою можна додатково обсмажити або залишити так.
Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Також ми розповідали про рецепт млинців на молоці із сиром та кропом на сніданок.
Читайте Новини.LIVE!