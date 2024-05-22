Бюджетные блины с грибами и гречкой — рецепт с фото и видео

Гречневые блины. Фото: YouTube @navkus2848

Эти блины готовятся не по классическому рецепту, поскольку в тесто добавляется вареная гречка. Такие блины можно подавать как самостоятельно, так и делать с начинками.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

Читайте также:

Вам понадобится:

250 г отварной гречки;

1 яйцо;

1-1,5 ст. л. сахара;

80-100 г муки;

1-2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

250 г грибов;

1 лук;

1 плавленый сырок;

2 ст. л. сметаны;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

К гречке добавить яйцо и взбить блендером до однородной массы. Добавить сахар и соль. Постепенно добавить муку и перемешать. Затем добавить молоко и снова тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @navkus2848

Для начинки обжарить лук с грибами. Грибы можно не порезать, а натереть. В конце добавить натертый плавленый сыр.

Лук и грибы. Фото: YouTube @navkus2848

Начинаем жарить блины.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @navkus2848

Теперь начинаем делать блины с начинкой.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @navkus2848

Блинчики с начинкой можно дополнительно обжарить или оставить так.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @navkus2848

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Также мы рассказывали о рецепте блинов на молоке с творогом и укропом на завтрак.