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Бюджетные гречневые блины с грибами — быстро и вкусно

22 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетные блины с грибами и гречкой — рецепт с фото и видео
Гречневые блины. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти блины готовятся не по классическому рецепту, поскольку в тесто добавляется вареная гречка. Такие блины можно подавать как самостоятельно, так и делать с начинками.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

  • 250 г отварной гречки;
  • 1 яйцо;
  • 1-1,5 ст. л. сахара;
  • 80-100 г муки;
  • 1-2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

  • 250 г грибов;
  • 1 лук;
  • 1 плавленый сырок;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

К гречке добавить яйцо и взбить блендером до однородной массы. Добавить сахар и соль. Постепенно добавить муку и перемешать. Затем добавить молоко и снова тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @navkus2848

Для начинки обжарить лук с грибами. Грибы можно не порезать, а натереть. В конце добавить натертый плавленый сыр.

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Лук и грибы. Фото: YouTube @navkus2848

Начинаем жарить блины.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @navkus2848

Теперь начинаем делать блины с начинкой.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @navkus2848

Блинчики с начинкой можно дополнительно обжарить или оставить так.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @navkus2848

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Также мы рассказывали о рецепте блинов на молоке с творогом и укропом на завтрак.

рецепты
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