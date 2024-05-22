Бюджетные блины с грибами и гречкой — рецепт с фото и видео

Бюджетные гречневые блины с грибами — быстро и вкусно
Эти блины готовятся не по классическому рецепту, поскольку в тесто добавляется вареная гречка. Такие блины можно подавать как самостоятельно, так и делать с начинками.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- 250 г отварной гречки;
- 1 яйцо;
- 1-1,5 ст. л. сахара;
- 80-100 г муки;
- 1-2 ст. л. растительного масла.
Для начинки:
- 250 г грибов;
- 1 лук;
- 1 плавленый сырок;
- 2 ст. л. сметаны;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
К гречке добавить яйцо и взбить блендером до однородной массы. Добавить сахар и соль. Постепенно добавить муку и перемешать. Затем добавить молоко и снова тщательно перемешать.
Для начинки обжарить лук с грибами. Грибы можно не порезать, а натереть. В конце добавить натертый плавленый сыр.
Начинаем жарить блины.
Теперь начинаем делать блины с начинкой.
Блинчики с начинкой можно дополнительно обжарить или оставить так.
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