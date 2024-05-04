Рецепт печінкового рулета з яйцем на Великдень — покроковий рецепт.

Бюджетний печінковий рулет з яйцем на Великдень
Паштет за цим рецептом виходить дуже смачний, м'який та ніжний. Він не кришиться та добре нарізається. Така закуска дуже пасує до Великоднього столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- печінка куряча 500 г;
- м'ясо свиняче 500 г;
- цибуля 1 шт;
- манка 3 ст.л;
- хліб білий 2-3 скибочки;
- яйця 2-3 шт;
- сіль;
- перець;
- + 4 відварені яйця для начинки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно подрібнити печінку, додати манку та ретельно перемішати. Залишити на 10-15 хвилин.
Взяти свинячий фарш, додати замочений білий хліб та додати до печінки. Ще додати курячі яйця, сіль, спеції та ретельно перемішати.
Викласти половину маси у форму для випікання.
Посередині викласти варені яйця та заповнити паштетом.
Запікати при 190 ºС протягом однієї години.
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