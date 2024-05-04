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Бюджетний печінковий рулет з яйцем на Великдень

4 травня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт печінкового рулета з яйцем на Великдень — покроковий рецепт.
Великодній кошик. Фото: spadok.org.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Паштет за цим рецептом виходить дуже смачний, м'який та ніжний. Він не кришиться та добре нарізається. Така закуска дуже пасує до Великоднього столу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • печінка куряча 500 г;
  • м'ясо свиняче 500 г;
  • цибуля 1 шт;
  • манка 3 ст.л;
  • хліб білий 2-3 скибочки;
  • яйця 2-3 шт;
  • сіль;
  • перець;
  • + 4 відварені яйця для начинки. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно подрібнити печінку, додати манку та ретельно перемішати. Залишити на 10-15 хвилин. 

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Печінка та манка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Взяти свинячий фарш, додати замочений білий хліб та додати до печінки. Ще додати курячі яйця, сіль, спеції та ретельно перемішати. 

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Приготування паштету. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Викласти половину маси у форму для випікання. 

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Приготування паштету. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Посередині викласти варені яйця та заповнити паштетом. 

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Приготування паштету. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запікати при 190 ºС протягом однієї години. 

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Паштет з яйцями. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії. 

Також радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.

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Великдень
печінка
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великодній кошик

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