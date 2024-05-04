Рецепт печінкового рулета з яйцем на Великдень — покроковий рецепт.

Великодній кошик. Фото: spadok.org.ua

Паштет за цим рецептом виходить дуже смачний, м'який та ніжний. Він не кришиться та добре нарізається. Така закуска дуже пасує до Великоднього столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

печінка куряча 500 г;

м'ясо свиняче 500 г;

цибуля 1 шт;

манка 3 ст.л;

хліб білий 2-3 скибочки;

яйця 2-3 шт;

сіль;

перець;

+ 4 відварені яйця для начинки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити печінку, додати манку та ретельно перемішати. Залишити на 10-15 хвилин.

Печінка та манка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Взяти свинячий фарш, додати замочений білий хліб та додати до печінки. Ще додати курячі яйця, сіль, спеції та ретельно перемішати.

Приготування паштету. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Викласти половину маси у форму для випікання.

Приготування паштету. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Посередині викласти варені яйця та заповнити паштетом.

Приготування паштету. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запікати при 190 ºС протягом однієї години.

Паштет з яйцями. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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