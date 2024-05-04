Рецепт печеночного рулета с яйцом на Пасху – пошаговый рецепт.

Бюджетный печеночный рулет с яйцом на Пасху
Паштет по этому рецепту получается вкусным, мягким и нежным. Он не крошится и хорошо нарезается. Такая закуска очень подходит к Пасхальному столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Вам понадобится:
- печень куриная 500 г;
- мясо свиное 500 г;
- лук 1 шт;
- манка 3 ст.л;
- хлеб белый 2-3 ломтика;
- яйца 2-3 шт;
- соль;
- перец;
- + 4 отварных яйца для начинки.
Способ приготовления
Сначала нужно измельчить печень, добавить манку и тщательно перемешать. Оставить на 10-15 минут.
Взять свиной фарш, добавить замоченный белый хлеб и добавить в печень. Еще добавить куриные яйца, соль, специи и тщательно перемешать.
Выложить половину массы в форму для выпечки.
Посередине выложить вареные яйца и заполнить паштетом.
Запекать при 190 ºС в течение одного часа.
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