Рецепт печеночного рулета с яйцом на Пасху – пошаговый рецепт.

Пасхальная корзина. Фото: spadok.org.ua

Паштет по этому рецепту получается вкусным, мягким и нежным. Он не крошится и хорошо нарезается. Такая закуска очень подходит к Пасхальному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

печень куриная 500 г;

мясо свиное 500 г;

лук 1 шт;

манка 3 ст.л;

хлеб белый 2-3 ломтика;

яйца 2-3 шт;

соль;

перец;

+ 4 отварных яйца для начинки.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить печень, добавить манку и тщательно перемешать. Оставить на 10-15 минут.

Печень и манка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Взять свиной фарш, добавить замоченный белый хлеб и добавить в печень. Еще добавить куриные яйца, соль, специи и тщательно перемешать.

Приготовление паштета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выложить половину массы в форму для выпечки.

Приготовление паштета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Посередине выложить вареные яйца и заполнить паштетом.

Приготовление паштета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запекать при 190 ºС в течение одного часа.

Паштет с яйцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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