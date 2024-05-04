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Бюджетный печеночный рулет с яйцом на Пасху

4 мая 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт печеночного рулета с яйцом на Пасху – пошаговый рецепт.
Пасхальная корзина. Фото: spadok.org.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Паштет по этому рецепту получается вкусным, мягким и нежным. Он не крошится и хорошо нарезается. Такая закуска очень подходит к Пасхальному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

  • печень куриная 500 г;
  • мясо свиное 500 г;
  • лук 1 шт;
  • манка 3 ст.л;
  • хлеб белый 2-3 ломтика;
  • яйца 2-3 шт;
  • соль;
  • перец;
  • + 4 отварных яйца для начинки.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить печень, добавить манку и тщательно перемешать. Оставить на 10-15 минут.

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Печень и манка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Взять свиной фарш, добавить замоченный белый хлеб и добавить в печень. Еще добавить куриные яйца, соль, специи и тщательно перемешать.

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Приготовление паштета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выложить половину массы в форму для выпечки.

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Приготовление паштета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Посередине выложить вареные яйца и заполнить паштетом.

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Приготовление паштета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запекать при 190 ºС в течение одного часа.

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Паштет с яйцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.

Также советуем ознакомиться с рецептом домашнего засолки скумбрии с чесноком.

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паштет
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