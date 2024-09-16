Бюджетний рецепт овочевої запіканки з баклажанами — покрокове приготування

Овочева запіканка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Якщо шукаєте просту та смачну страву для осіннього меню, цей бюджетний рецепт овочевої запіканки з баклажанами точно стане улюбленим. Мінімум інгредієнтів, легкість у приготуванні та насичений смак роблять його справжнім хітом сезону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

баклажан 400-500 г;

помідор 2-3 шт;

сметана 2 ст.л;

майонез 2 ст.л;

кріп;

петрушка;

часник;

моцарела 100 г;

сіль;

хмелі сунелі;

гострий червоний перець.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кільцями товщиною 1 см, полити олією і смажити до рум'яної скоринки з обох сторін.

Баклажани та сіль. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Помідори нарізати кільцями, бажано, щоб їхній діаметр був схожий на діаметр баклажанів.

Смажені баклажани. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Змішати сметану, майонез, сіль, хмелі-сунелі, червоний гострий перець, кріп, петрушку та часник.

Приготування запіканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У змащену форму викласти баклажани, намазати соусом, додати помідори, знову соус. Так викласти всі овочі.

Овочева запіканка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Поставити в духовку на 7-10 хвилин при температурі 220°C. Дістати, посипати моцарелою і ще на 10 хвилин, щоб сир підрум'янився.

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