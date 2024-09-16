Бюджетний рецепт овочевої запіканки з баклажанами — покрокове приготування

Бюджетний рецепт овочевої запіканки з баклажанами — хіт осені
Якщо шукаєте просту та смачну страву для осіннього меню, цей бюджетний рецепт овочевої запіканки з баклажанами точно стане улюбленим. Мінімум інгредієнтів, легкість у приготуванні та насичений смак роблять його справжнім хітом сезону.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- баклажан 400-500 г;
- помідор 2-3 шт;
- сметана 2 ст.л;
- майонез 2 ст.л;
- кріп;
- петрушка;
- часник;
- моцарела 100 г;
- сіль;
- хмелі сунелі;
- гострий червоний перець.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати кільцями товщиною 1 см, полити олією і смажити до рум'яної скоринки з обох сторін.
Помідори нарізати кільцями, бажано, щоб їхній діаметр був схожий на діаметр баклажанів.
Змішати сметану, майонез, сіль, хмелі-сунелі, червоний гострий перець, кріп, петрушку та часник.
У змащену форму викласти баклажани, намазати соусом, додати помідори, знову соус. Так викласти всі овочі.
Поставити в духовку на 7-10 хвилин при температурі 220°C. Дістати, посипати моцарелою і ще на 10 хвилин, щоб сир підрум'янився.
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