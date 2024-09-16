Бюджетный рецепт овощной запеканки с баклажанами – пошаговое приготовление

Овощная запеканка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Если ищете простое и вкусное блюдо для осеннего меню, этот бюджетный рецепт овощной запеканки с баклажанами станет любимым. Минимум ингредиентов, легкость приготовления и насыщенный вкус делают его настоящим хитом сезона.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

баклажан 400-500 г;

помидор 2-3 шт;

сметана 2 ст.л;

майонез 2 ст.л;

укроп;

петрушка;

чеснок;

моцарелла 100 г;

соль;

хмели сунели;

острый красный перец.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кольцами толщиной 1 см, полить растительным маслом и жарить до румяной корочки с обеих сторон.

Баклажаны и соль. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Помидоры нарезать кольцами, желательно, чтобы их диаметр походил на диаметр баклажанов.

Жареные баклажаны. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смешать сметану, майонез, соль, хмели-сунели, красный острый перец, укроп, петрушку и чеснок.

Приготовление запеканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В смазанную форму выложить баклажаны, намазать соусом, добавить помидоры, снова соус. Так выложить все овощи.

Овощная запеканка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Поставить в духовку на 7-10 минут при 220 °C. Достать, посыпать моцареллой и еще на 10 минут, чтобы сыр подрумянился.

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