Бюджетный рецепт овощной запеканки с баклажанами – пошаговое приготовление

Бюджетный рецепт овощной запеканки с баклажанами — хит осени
Если ищете простое и вкусное блюдо для осеннего меню, этот бюджетный рецепт овощной запеканки с баклажанами станет любимым. Минимум ингредиентов, легкость приготовления и насыщенный вкус делают его настоящим хитом сезона.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- баклажан 400-500 г;
- помидор 2-3 шт;
- сметана 2 ст.л;
- майонез 2 ст.л;
- укроп;
- петрушка;
- чеснок;
- моцарелла 100 г;
- соль;
- хмели сунели;
- острый красный перец.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать кольцами толщиной 1 см, полить растительным маслом и жарить до румяной корочки с обеих сторон.
Помидоры нарезать кольцами, желательно, чтобы их диаметр походил на диаметр баклажанов.
Смешать сметану, майонез, соль, хмели-сунели, красный острый перец, укроп, петрушку и чеснок.
В смазанную форму выложить баклажаны, намазать соусом, добавить помидоры, снова соус. Так выложить все овощи.
Поставить в духовку на 7-10 минут при 220 °C. Достать, посыпать моцареллой и еще на 10 минут, чтобы сыр подрумянился.
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