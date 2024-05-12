Простий рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин — покроковий опис приготування

Смажені пиріжки. Фото: YouTube @Cmakua

Рецепт дуже простого і смачного заварного дріжджового тіста, яке готується легко і просто, буквально за 10 хвилин. Більше не потрібно чекати поки тісто підійде, все змішав і готове. Пиріжки за таким рецептом тіста виходять дуже пишними та повітряними, ростуть просто на очах. Можна смажити на сковороді або запікати у духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смак UA.

Читайте також:

Вам знадобиться:

600-700 г. борошна;

1 ч. л. солі;

1 ст. л. цукру;

3 ст. рослинної олії;

250 мл. крутого кипятка;

250 мл. теплої води;

10 гр. сухих дріжджів.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо начинку з капусти. Для цього потрібно обсмажити цибулю з морквою, додати капусту, томатну пасту та протушкувати все разом.

Начинка з капусти. Фото: YouTube @Cmakua

Для приготування тіста просіяти борошно, додати одну столову ложку цукру, одну чайну ложку солі та три столові ложки соняшникової олії.

Приготування тіста. Фото: YouTube @Cmakua

Потім додати окріп та перемішати. Потім додати теплу воду, все перемішати та додати сухі дріжжі й борошно. Все перемішати та замішати тісто. У тісто не додавайте забагато борошна.

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @Cmakua

З тіста сформувати кульки та накрити плівкою на 10 хвилин. З кожної кульки робимо пиріжок з капустою.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @Cmakua

Пиріжки смажити на рослинній олії з двох сторін до золотистості.

Смажені пиріжки. Фото: YouTube @Cmakua

Пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Смажені пиріжки. Фото: YouTube @Cmakua

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.