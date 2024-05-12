Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Бюджетний рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин arrow

Бюджетний рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин

12 травня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин — покроковий опис приготування
Смажені пиріжки. Фото: YouTube @Cmakua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже простого і смачного заварного дріжджового тіста, яке готується легко і просто, буквально за 10 хвилин. Більше не потрібно чекати поки тісто підійде, все змішав і готове. Пиріжки за таким рецептом тіста виходять дуже пишними та повітряними, ростуть просто на очах. Можна смажити на сковороді або запікати у духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смак UA.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 600-700 г. борошна;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 3 ст. рослинної олії;
  • 250 мл. крутого кипятка;
  • 250 мл. теплої води;
  • 10 гр. сухих дріжджів.

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо начинку з капусти. Для цього потрібно обсмажити цибулю з морквою, додати капусту, томатну пасту та протушкувати все разом. 

null
Начинка з капусти. Фото: YouTube @Cmakua

Для приготування тіста просіяти борошно, додати одну столову ложку цукру, одну чайну ложку солі та три столові ложки соняшникової олії. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @Cmakua

Потім додати окріп та перемішати. Потім додати теплу воду, все перемішати та додати сухі дріжжі й борошно. Все перемішати та замішати тісто. У тісто не додавайте забагато борошна. 

null
Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @Cmakua

З тіста сформувати кульки та накрити плівкою на 10 хвилин. З кожної кульки робимо пиріжок з капустою. 

null
Приготування пиріжків. Фото: YouTube @Cmakua

Пиріжки смажити на рослинній олії з двох сторін до золотистості. 

null
Смажені пиріжки. Фото: YouTube @Cmakua

Пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. 

null
Смажені пиріжки. Фото: YouTube @Cmakua

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

рецепти
лайфхаки
капуста
пиріжки
пиріжки на сковороді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина