Простий рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин — покроковий опис приготування

Бюджетний рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин
Рецепт дуже простого і смачного заварного дріжджового тіста, яке готується легко і просто, буквально за 10 хвилин. Більше не потрібно чекати поки тісто підійде, все змішав і готове. Пиріжки за таким рецептом тіста виходять дуже пишними та повітряними, ростуть просто на очах. Можна смажити на сковороді або запікати у духовці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смак UA.
Вам знадобиться:
- 600-700 г. борошна;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 3 ст. рослинної олії;
- 250 мл. крутого кипятка;
- 250 мл. теплої води;
- 10 гр. сухих дріжджів.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо начинку з капусти. Для цього потрібно обсмажити цибулю з морквою, додати капусту, томатну пасту та протушкувати все разом.
Для приготування тіста просіяти борошно, додати одну столову ложку цукру, одну чайну ложку солі та три столові ложки соняшникової олії.
Потім додати окріп та перемішати. Потім додати теплу воду, все перемішати та додати сухі дріжжі й борошно. Все перемішати та замішати тісто. У тісто не додавайте забагато борошна.
З тіста сформувати кульки та накрити плівкою на 10 хвилин. З кожної кульки робимо пиріжок з капустою.
Пиріжки смажити на рослинній олії з двох сторін до золотистості.
Пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.
Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.
Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.
Читайте Новини.LIVE!