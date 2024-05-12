Простой рецепт жареных пирожков с капустой за 10 минут — пошаговое описание приготовления.

Жареные пирожки. Фото: YouTube @Cmakua

Рецепт очень простого и вкусного заварного дрожжевого теста, которое готовится легко и просто буквально за 10 минут. Больше не нужно ждать пока тесто подойдет, все смешали и готово. Пирожки по такому рецепту теста получаются очень пышными и воздушными, растут прямо на глазах. Можно жарить на сковороде или запекать в духовке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смак UA.

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Вам понадобится:

600-700 г. муки;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. сахара;

3 ст. растительного масла;

250 мл. крутого кипятка;

250 мл. теплой воды;

10 гр. сухие дрожжи.

Способ приготовления

Сначала приготовим начинку из капусты. Для этого нужно обжарить лук с морковью, добавить капусту, томатную пасту и протушить все вместе.

Начинка из капусты. Фото: YouTube @Cmakua

Для приготовления теста просеять муку, добавить одну столовую ложку сахара, одну чайную ложку соли и три столовых ложки подсолнечного масла.

Приготовление теста. Фото: YouTube @Cmakua

Затем добавить кипяток и перемешать. Затем добавить теплую воду, все перемешать и добавить сухие дрожжи и муку. Все перемешать и замешать тесто. В тесто не добавляйте слишком много муки.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @Cmakua

Из теста сформовать шарики и накрыть пленкой на 10 минут. Из каждого шарика делаем пирожок с капустой.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @Cmakua

Пирожки жарить на растительном масле с двух сторон до золотистости.

Жареные пирожки. Фото: YouTube @Cmakua

Пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Жареные пирожки. Фото: YouTube @Cmakua

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