Простой рецепт жареных пирожков с капустой за 10 минут — пошаговое описание приготовления.

Бюджетный рецепт жареных пирожков с капустой за 10 минут
Рецепт очень простого и вкусного заварного дрожжевого теста, которое готовится легко и просто буквально за 10 минут. Больше не нужно ждать пока тесто подойдет, все смешали и готово. Пирожки по такому рецепту теста получаются очень пышными и воздушными, растут прямо на глазах. Можно жарить на сковороде или запекать в духовке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смак UA.
Вам понадобится:
- 600-700 г. муки;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 3 ст. растительного масла;
- 250 мл. крутого кипятка;
- 250 мл. теплой воды;
- 10 гр. сухие дрожжи.
Способ приготовления
Сначала приготовим начинку из капусты. Для этого нужно обжарить лук с морковью, добавить капусту, томатную пасту и протушить все вместе.
Для приготовления теста просеять муку, добавить одну столовую ложку сахара, одну чайную ложку соли и три столовых ложки подсолнечного масла.
Затем добавить кипяток и перемешать. Затем добавить теплую воду, все перемешать и добавить сухие дрожжи и муку. Все перемешать и замешать тесто. В тесто не добавляйте слишком много муки.
Из теста сформовать шарики и накрыть пленкой на 10 минут. Из каждого шарика делаем пирожок с капустой.
Пирожки жарить на растительном масле с двух сторон до золотистости.
Пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
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