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Бюджетный рецепт жареных пирожков с капустой за 10 минут

12 мая 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт жареных пирожков с капустой за 10 минут — пошаговое описание приготовления.
Жареные пирожки. Фото: YouTube @Cmakua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень простого и вкусного заварного дрожжевого теста, которое готовится легко и просто буквально за 10 минут. Больше не нужно ждать пока тесто подойдет, все смешали и готово. Пирожки по такому рецепту теста получаются очень пышными и воздушными, растут прямо на глазах. Можно жарить на сковороде или запекать в духовке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смак UA.

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Вам понадобится:

  • 600-700 г. муки;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 3 ст. растительного масла;
  • 250 мл. крутого кипятка;
  • 250 мл. теплой воды;
  • 10 гр. сухие дрожжи.

Способ приготовления

Сначала приготовим начинку из капусты. Для этого нужно обжарить лук с морковью, добавить капусту, томатную пасту и протушить все вместе.

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Начинка из капусты. Фото: YouTube @Cmakua

Для приготовления теста просеять муку, добавить одну столовую ложку сахара, одну чайную ложку соли и три столовых ложки подсолнечного масла.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @Cmakua

Затем добавить кипяток и перемешать. Затем добавить теплую воду, все перемешать и добавить сухие дрожжи и муку. Все перемешать и замешать тесто. В тесто не добавляйте слишком много муки.

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Тесто для пирожков. Фото: YouTube @Cmakua

Из теста сформовать шарики и накрыть пленкой на 10 минут. Из каждого шарика делаем пирожок с капустой.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @Cmakua

Пирожки жарить на растительном масле с двух сторон до золотистости.

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Жареные пирожки. Фото: YouTube @Cmakua

Пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

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Жареные пирожки. Фото: YouTube @Cmakua

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

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лайфхаки
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пирожки на сковороде

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