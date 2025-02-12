Бюджетний рецепт торта, про який мало хто знає — 2 кг за 150 грн

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готувати смачні домашні торти не обов’язково дорого. Цей рецепт дозволяє отримати 2 кг ніжного десерту за смішну ціну. Доступні інгредієнти, простий процес приготування та розкішний смак — ідеальне поєднання. Такий торт стане окрасою будь-якого столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

цукор — 125 г;

мед — 100 г;

сода — 8 г;

борошно — 170 г.

Для крему:

цукор — 200 г;

молоко — 800 мл;

яйця — 3 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 60 г;

вершкове масло — 60 г.

Для карамелі:

цукор — 150 г;

вершкове масло — 50 г;

молоко — 80 мл;

сіль — 1/5 ч. л.

Для просочення:

вода — 100 мл;

цукор — 30 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром до світлої пишної маси. У каструлі з товстим дном змішати мед із содою, нагрівати на слабкому вогні до появи піни, постійно помішуючи. Додати гарячий мед у яєчну масу, швидко перемішати міксером. Просіяти борошно та акуратно вмішати лопаткою.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 25×15 см застелити пергаментом або фольгою, вилити тісто та випікати 35 хвилин при 175 °C. Охолодити бісквіт, обрізати краї, подрібнити їх у крихту для прикрашання. Розрізати бісквіт на 4 коржі.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем. У каструлі розтопити цукор до карамельного кольору, додати гаряче молоко, розмішати.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці збовтати яйця, влити 100 мл молока, всипати крохмаль, перемішати. Влити отриману суміш у карамельну масу, варити до загустіння. Зняти з вогню, додати вершкове масло, перемішати та залишити охолоджуватись.

Приготування карамелі. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати карамель. Розтопити цукор до золотистого кольору, додати вершкове масло, перемішати до розчинення. Влити гаряче молоко, додати дрібку солі, зняти з вогню та дати охолонути.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для просочення змішати воду з цукром. Зібрати торт: просочити коржі, змастити кремом, викласти один на один.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Верх і боки торта також покрити кремом, посипати крихтою та прикрасити карамеллю. Поставити в холодильник на кілька годин, після чого подавати до столу.

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