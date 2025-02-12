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Бюджетний рецепт торта, який мало хто знає — 2 кг за 150 грн

12 лютого 2025 03:07
Марина Євтягіна - Редактор
Бюджетний рецепт торта, про який мало хто знає — 2 кг за 150 грн
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Готувати смачні домашні торти не обов’язково дорого. Цей рецепт дозволяє отримати 2 кг ніжного десерту за смішну ціну. Доступні інгредієнти, простий процес приготування та розкішний смак — ідеальне поєднання. Такий торт стане окрасою будь-якого столу. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • цукор — 125 г;
  • мед — 100 г;
  • сода — 8 г;
  • борошно — 170 г.

Для крему:

  • цукор — 200 г;
  • молоко — 800 мл;
  • яйця — 3 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 60 г;
  • вершкове масло — 60 г.

Для карамелі:

  • цукор — 150 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • молоко — 80 мл;
  • сіль — 1/5 ч. л.

Для просочення:

  • вода — 100 мл;
  • цукор — 30 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром до світлої пишної маси. У каструлі з товстим дном змішати мед із содою, нагрівати на слабкому вогні до появи піни, постійно помішуючи. Додати гарячий мед у яєчну масу, швидко перемішати міксером. Просіяти борошно та акуратно вмішати лопаткою.

бюджетний рецепт торта
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 25×15 см застелити пергаментом або фольгою, вилити тісто та випікати 35 хвилин при 175 °C. Охолодити бісквіт, обрізати краї, подрібнити їх у крихту для прикрашання. Розрізати бісквіт на 4 коржі.

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Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем. У каструлі розтопити цукор до карамельного кольору, додати гаряче молоко, розмішати.

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Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці збовтати яйця, влити 100 мл молока, всипати крохмаль, перемішати. Влити отриману суміш у карамельну масу, варити до загустіння. Зняти з вогню, додати вершкове масло, перемішати та залишити охолоджуватись.

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Приготування карамелі. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати карамель. Розтопити цукор до золотистого кольору, додати вершкове масло, перемішати до розчинення. Влити гаряче молоко, додати дрібку солі, зняти з вогню та дати охолонути.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для просочення змішати воду з цукром. Зібрати торт: просочити коржі, змастити кремом, викласти один на один.

дуже смачний бюджетний рецепт торта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Верх і боки торта також покрити кремом, посипати крихтою та прикрасити карамеллю. Поставити в холодильник на кілька годин, після чого подавати до столу.

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