Бюджетний рецепт торта, про який мало хто знає — 2 кг за 150 грн

Бюджетний рецепт торта, який мало хто знає — 2 кг за 150 грн
Готувати смачні домашні торти не обов’язково дорого. Цей рецепт дозволяє отримати 2 кг ніжного десерту за смішну ціну. Доступні інгредієнти, простий процес приготування та розкішний смак — ідеальне поєднання. Такий торт стане окрасою будь-якого столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- цукор — 125 г;
- мед — 100 г;
- сода — 8 г;
- борошно — 170 г.
Для крему:
- цукор — 200 г;
- молоко — 800 мл;
- яйця — 3 шт.;
- кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- вершкове масло — 60 г.
Для карамелі:
- цукор — 150 г;
- вершкове масло — 50 г;
- молоко — 80 мл;
- сіль — 1/5 ч. л.
Для просочення:
- вода — 100 мл;
- цукор — 30 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром до світлої пишної маси. У каструлі з товстим дном змішати мед із содою, нагрівати на слабкому вогні до появи піни, постійно помішуючи. Додати гарячий мед у яєчну масу, швидко перемішати міксером. Просіяти борошно та акуратно вмішати лопаткою.
Форму 25×15 см застелити пергаментом або фольгою, вилити тісто та випікати 35 хвилин при 175 °C. Охолодити бісквіт, обрізати краї, подрібнити їх у крихту для прикрашання. Розрізати бісквіт на 4 коржі.
Приготувати крем. У каструлі розтопити цукор до карамельного кольору, додати гаряче молоко, розмішати.
В окремій мисці збовтати яйця, влити 100 мл молока, всипати крохмаль, перемішати. Влити отриману суміш у карамельну масу, варити до загустіння. Зняти з вогню, додати вершкове масло, перемішати та залишити охолоджуватись.
Приготувати карамель. Розтопити цукор до золотистого кольору, додати вершкове масло, перемішати до розчинення. Влити гаряче молоко, додати дрібку солі, зняти з вогню та дати охолонути.
Для просочення змішати воду з цукром. Зібрати торт: просочити коржі, змастити кремом, викласти один на один.
Верх і боки торта також покрити кремом, посипати крихтою та прикрасити карамеллю. Поставити в холодильник на кілька годин, після чого подавати до столу.
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