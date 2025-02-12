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Бюджетный рецепт торта, который мало кто знает — 2 кг за 150 грн

12 февраля 2025 03:07
Марина Евтягина - Редактор
Бюджетный рецепт торта, о котором мало кто знает — 2 кг за 150 грн
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Готовить вкусные домашние торты не обязательно дорого. Этот рецепт позволяет получить 2 кг нежного десерта за смешную цену. Доступные ингредиенты, простой процесс приготовления и роскошный вкус — идеальное сочетание. Такой торт станет украшением любого стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 125 г;
  • мед — 100 г;
  • сода — 8 г;
  • мука — 170 г.

Для крема:

  • сахар — 200 г;
  • молоко — 800 мл;
  • яйца — 3 шт.;
  • кукурузный крахмал — 60 г;
  • сливочное масло — 60 г.

Для карамели:

  • сахар — 150 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • молоко — 80 мл;
  • соль — 1/5 ч. л.

Для пропитки:

  • вода — 100 мл;
  • сахар — 30 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы. В кастрюле с толстым дном смешать мед с содой, нагревать на слабом огне до появления пены, постоянно помешивая. Добавить горячий мед в яичную массу, быстро перемешать миксером. Просеять муку и аккуратно вмешать лопаткой.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 25×15 см застелить пергаментом или фольгой, вылить тесто и выпекать 35 минут при 175 °C. Охладить бисквит, обрезать края, измельчить их в крошку для украшения. Разрезать бисквит на 4 коржа.

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Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем. В кастрюле растопить сахар до карамельного цвета, добавить горячее молоко, размешать.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске взболтать яйца, влить 100 мл молока, всыпать крахмал, перемешать. Влить полученную смесь в карамельную массу, варить до загустения. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать и оставить охлаждаться.

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Приготовление карамели. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить карамель. Растопить сахар до золотистого цвета, добавить сливочное масло, перемешать до растворения. Влить горячее молоко, добавить щепотку соли, снять с огня и дать остыть.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для пропитки смешать воду с сахаром. Собрать торт: пропитать коржи, смазать кремом, выложить один на один.

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Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Верх и бока торта также покрыть кремом, посыпать крошкой и украсить карамелью. Поставить в холодильник на несколько часов, после чего подавать к столу.

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