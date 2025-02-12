Бюджетный рецепт торта, о котором мало кто знает — 2 кг за 150 грн

Бюджетный рецепт торта, который мало кто знает — 2 кг за 150 грн
Готовить вкусные домашние торты не обязательно дорого. Этот рецепт позволяет получить 2 кг нежного десерта за смешную цену. Доступные ингредиенты, простой процесс приготовления и роскошный вкус — идеальное сочетание. Такой торт станет украшением любого стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 125 г;
- мед — 100 г;
- сода — 8 г;
- мука — 170 г.
Для крема:
- сахар — 200 г;
- молоко — 800 мл;
- яйца — 3 шт.;
- кукурузный крахмал — 60 г;
- сливочное масло — 60 г.
Для карамели:
- сахар — 150 г;
- сливочное масло — 50 г;
- молоко — 80 мл;
- соль — 1/5 ч. л.
Для пропитки:
- вода — 100 мл;
- сахар — 30 г.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы. В кастрюле с толстым дном смешать мед с содой, нагревать на слабом огне до появления пены, постоянно помешивая. Добавить горячий мед в яичную массу, быстро перемешать миксером. Просеять муку и аккуратно вмешать лопаткой.
Форму 25×15 см застелить пергаментом или фольгой, вылить тесто и выпекать 35 минут при 175 °C. Охладить бисквит, обрезать края, измельчить их в крошку для украшения. Разрезать бисквит на 4 коржа.
Приготовить крем. В кастрюле растопить сахар до карамельного цвета, добавить горячее молоко, размешать.
В отдельной миске взболтать яйца, влить 100 мл молока, всыпать крахмал, перемешать. Влить полученную смесь в карамельную массу, варить до загустения. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать и оставить охлаждаться.
Приготовить карамель. Растопить сахар до золотистого цвета, добавить сливочное масло, перемешать до растворения. Влить горячее молоко, добавить щепотку соли, снять с огня и дать остыть.
Для пропитки смешать воду с сахаром. Собрать торт: пропитать коржи, смазать кремом, выложить один на один.
Верх и бока торта также покрыть кремом, посыпать крошкой и украсить карамелью. Поставить в холодильник на несколько часов, после чего подавать к столу.
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