Бюджетный рецепт торта, о котором мало кто знает — 2 кг за 150 грн

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовить вкусные домашние торты не обязательно дорого. Этот рецепт позволяет получить 2 кг нежного десерта за смешную цену. Доступные ингредиенты, простой процесс приготовления и роскошный вкус — идеальное сочетание. Такой торт станет украшением любого стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

сахар — 125 г;

мед — 100 г;

сода — 8 г;

мука — 170 г.

Для крема:

сахар — 200 г;

молоко — 800 мл;

яйца — 3 шт.;

кукурузный крахмал — 60 г;

сливочное масло — 60 г.

Для карамели:

сахар — 150 г;

сливочное масло — 50 г;

молоко — 80 мл;

соль — 1/5 ч. л.

Для пропитки:

вода — 100 мл;

сахар — 30 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы. В кастрюле с толстым дном смешать мед с содой, нагревать на слабом огне до появления пены, постоянно помешивая. Добавить горячий мед в яичную массу, быстро перемешать миксером. Просеять муку и аккуратно вмешать лопаткой.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 25×15 см застелить пергаментом или фольгой, вылить тесто и выпекать 35 минут при 175 °C. Охладить бисквит, обрезать края, измельчить их в крошку для украшения. Разрезать бисквит на 4 коржа.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем. В кастрюле растопить сахар до карамельного цвета, добавить горячее молоко, размешать.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске взболтать яйца, влить 100 мл молока, всыпать крахмал, перемешать. Влить полученную смесь в карамельную массу, варить до загустения. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать и оставить охлаждаться.

Приготовление карамели. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить карамель. Растопить сахар до золотистого цвета, добавить сливочное масло, перемешать до растворения. Влить горячее молоко, добавить щепотку соли, снять с огня и дать остыть.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для пропитки смешать воду с сахаром. Собрать торт: пропитать коржи, смазать кремом, выложить один на один.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Верх и бока торта также покрыть кремом, посыпать крошкой и украсить карамелью. Поставить в холодильник на несколько часов, после чего подавать к столу.

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