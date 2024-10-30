Бюджетний салат із буряків на кожен день — смачно та корисно

Салат з буряків. Фото: smachnenke.com.ua

Салат із буряків — це не лише бюджетний варіант страви, а й справжнє джерело вітамінів. Легкий у приготуванні, він чудово підійде як для обіду, так і для вечері. У цьому рецепті використано доступні інгредієнти, які роблять салат смачним та корисним, тож кожен може насолоджуватися ним щодня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк 250 г;

цибуля 1 шт.;

яйця 3 шт.;

майонез 5 г;

часник 2 зубчики.

Спосіб приготування

Відварюємо до готовності буряки, очищаємо і натираємо на великій тертці. Нарізаємо цибулю півкільцями і обсмажуємо в сковороді на олії до легкого золотистого кольору.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Відварюємо круто яйця, нарізаємо маленькими кубиками. Викладаємо в салатник половину буряків, яйця та цибулю. Натираємо в салат зубчики часнику, змішуємо з майонезом. Солимо салат, злегка утрамбовуємо шар.

Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Викладаємо на поверхню салату залишки буряка, змащуємо його майонезом. Виходить простий салат із буряків. Він підійде для перекусу і як доповнення до вечері чи обіду.

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