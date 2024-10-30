Бюджетный салат из свеклы на каждый день — вкусно и полезно

Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Салат из свеклы — это не только бюджетный вариант блюда, но и настоящий источник витаминов. Легкий в приготовлении, он отлично подойдет как для обеда, так и ужина. В этом рецепте использованы доступные ингредиенты, которые делают салат вкусным и полезным, каждый может наслаждаться им каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла 250 г;

лук 1 шт.;

яйца 3 шт.;

майонез 5 г;

чеснок 2 зубчика.

Способ приготовления

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на большой терке. Нарезаем лук полукольцами и обжариваем в сковороде на растительном масле до легкого золотистого цвета.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Отвариваем вкрутую яйца, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в салатник половину свеклы, яйца и лук. Натираем в салат зубчики чеснока, смешиваем с майонезом. Солим салат, слегка утрамбовываем слой.

Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладываем на поверхность салата остатки свеклы, смазываем ее майонезом. Получается простой салат из свеклы. Он подойдет для перекуса и как дополнение к ужину или обеду.

Раньше мы писали о вкусном салате на осень с крабовыми палочками "Оленка", который готовится всего за 15 минут.

Еще мы рассказывали об осеннем салате из капусты, который должен быть в арсенале каждой хозяйки.

Забудьте о шубе — Эктор Хименес-Браво поделился вкусным салатом с селедкой.