Бюджетный салат из свеклы на каждый день — вкусно и полезно

Бюджетный салат из свеклы на каждый день — на обед или ужин
Салат из свеклы — это не только бюджетный вариант блюда, но и настоящий источник витаминов. Легкий в приготовлении, он отлично подойдет как для обеда, так и ужина. В этом рецепте использованы доступные ингредиенты, которые делают салат вкусным и полезным, каждый может наслаждаться им каждый день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла 250 г;
- лук 1 шт.;
- яйца 3 шт.;
- майонез 5 г;
- чеснок 2 зубчика.
Способ приготовления
Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на большой терке. Нарезаем лук полукольцами и обжариваем в сковороде на растительном масле до легкого золотистого цвета.
Отвариваем вкрутую яйца, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в салатник половину свеклы, яйца и лук. Натираем в салат зубчики чеснока, смешиваем с майонезом. Солим салат, слегка утрамбовываем слой.
Выкладываем на поверхность салата остатки свеклы, смазываем ее майонезом. Получается простой салат из свеклы. Он подойдет для перекуса и как дополнение к ужину или обеду.
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