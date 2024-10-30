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Бюджетный салат из свеклы на каждый день — на обед или ужин

30 октября 2024 05:46
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бюджетный салат из свеклы на каждый день — вкусно и полезно
Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Салат из свеклы — это не только бюджетный вариант блюда, но и настоящий источник витаминов. Легкий в приготовлении, он отлично подойдет как для обеда, так и ужина. В этом рецепте использованы доступные ингредиенты, которые делают салат вкусным и полезным, каждый может наслаждаться им каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла 250 г;
  • лук 1 шт.;
  • яйца 3 шт.;
  • майонез 5 г;
  • чеснок 2 зубчика.

Способ приготовления

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на большой терке. Нарезаем лук полукольцами и обжариваем в сковороде на растительном масле до легкого золотистого цвета.

рецепт салата из свеклы
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Отвариваем вкрутую яйца, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в салатник половину свеклы, яйца и лук. Натираем в салат зубчики чеснока, смешиваем с майонезом. Солим салат, слегка утрамбовываем слой.

полезный рецепт салата из свеклы
Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладываем на поверхность салата остатки свеклы, смазываем ее майонезом. Получается простой салат из свеклы. Он подойдет для перекуса и как дополнение к ужину или обеду.

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свекла салат рецепты закуска витамины

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