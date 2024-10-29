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Бюджетний салат "Мімоза" — ідеальний рецепт приготування

29 жовтня 2024 05:48
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бюджетний салат "Мімоза" — простий і смачний рецепт для будь-якого столу
Салат "Мімоза". Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Салат "Мімоза" — це чудовий варіант для бюджетного меню. Простий у приготуванні, смачний та ідеальний для сімейних застіль або святкових подій. Дізнайтеся, як швидко і легко приготувати класичний салат "Мімоза" за нашим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • шпроти 300 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • картопля 4 шт.;
  • морква 3 шт.;
  • яйця 4-5 шт.;
  • майонез 200 г. 

Спосіб приготування 

Відварюємо овочі й яйця. Дістаємо рибу з олії та розминаємо виделкою. Салат викладаємо шарами, змащуючи кожен шар майонезом. 

рецепт салату мімоза
Картопля та майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Першим шаром викладаємо натерту на тертці відварну картоплю. Поверх картоплі кладемо рибу. Наступним шаром викладаємо цибулю. 

рецепт салату мімоза з шпротами
Цибуля та майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Поверх цибулі кладемо натерті на тертці варені білки з яйця, а потім натерту моркву. Прикрашаємо салат натертими жовтками. Салат повинен просочитися 2-3 години в холодильнику. 

бюджетний рецепт салату мімоза
Морква та майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

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