Бюджетний салат "Мімоза" — простий і смачний рецепт для будь-якого столу

Бюджетний салат "Мімоза" — ідеальний рецепт приготування
Салат "Мімоза" — це чудовий варіант для бюджетного меню. Простий у приготуванні, смачний та ідеальний для сімейних застіль або святкових подій. Дізнайтеся, як швидко і легко приготувати класичний салат "Мімоза" за нашим рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- шпроти 300 г;
- цибуля 1 шт.;
- картопля 4 шт.;
- морква 3 шт.;
- яйця 4-5 шт.;
- майонез 200 г.
Спосіб приготування
Відварюємо овочі й яйця. Дістаємо рибу з олії та розминаємо виделкою. Салат викладаємо шарами, змащуючи кожен шар майонезом.
Першим шаром викладаємо натерту на тертці відварну картоплю. Поверх картоплі кладемо рибу. Наступним шаром викладаємо цибулю.
Поверх цибулі кладемо натерті на тертці варені білки з яйця, а потім натерту моркву. Прикрашаємо салат натертими жовтками. Салат повинен просочитися 2-3 години в холодильнику.
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