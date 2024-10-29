Бюджетний салат "Мімоза" — простий і смачний рецепт для будь-якого столу

Салат "Мімоза". Фото: Freepik

Салат "Мімоза" — це чудовий варіант для бюджетного меню. Простий у приготуванні, смачний та ідеальний для сімейних застіль або святкових подій. Дізнайтеся, як швидко і легко приготувати класичний салат "Мімоза" за нашим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

шпроти 300 г;

цибуля 1 шт.;

картопля 4 шт.;

морква 3 шт.;

яйця 4-5 шт.;

майонез 200 г.

Спосіб приготування

Відварюємо овочі й яйця. Дістаємо рибу з олії та розминаємо виделкою. Салат викладаємо шарами, змащуючи кожен шар майонезом.

Картопля та майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Першим шаром викладаємо натерту на тертці відварну картоплю. Поверх картоплі кладемо рибу. Наступним шаром викладаємо цибулю.

Цибуля та майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Поверх цибулі кладемо натерті на тертці варені білки з яйця, а потім натерту моркву. Прикрашаємо салат натертими жовтками. Салат повинен просочитися 2-3 години в холодильнику.

Морква та майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

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