Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Бюджетный салат "Мимоза" — идеальный рецепт приготовления arrow

Бюджетный салат "Мимоза" — идеальный рецепт приготовления

29 октября 2024 05:48
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бюджетный салат "Мимоза" — простой и вкусный рецепт для любого стола
Салат "Мимоза". Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Салат "Мимоза" — это отличный вариант для бюджетного меню. Простой в приготовлении, вкусный и идеальный для семейных застолий или праздничных событий. Узнайте, как быстро и легко приготовить классический салат "Мимоза" по нашему рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • шпроты 300 г;
  • лук 1 шт.;
  • картофель 4 шт.;
  • морковь 3 шт.;
  • яйца 4-5 шт.;
  • майонез 200 г.

Способ приготовления

Отвариваем овощи и яйца. Достаем рыбу из масла и разминаем вилкой. Салат выкладываем слоями, смазывая каждый слой майонезом.

рецепт салата мимоза
Картофель и майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Первым слоем выкладываем натертый на терке отварной картофель. Поверх картофеля кладем рыбу. Следующим слоем выкладываем лук.

рецепт салата мимоза со шпротами
Лук и майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Поверх лука кладем натертые на терке вареные белки из яйца, а затем натертую морковь. Украшаем салат натертыми желтками. Салат должен пропитаться 2-3 часа в холодильнике.

бюджетный рецепт салата мимоза
Морковь и майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Раньше мы писали о вкусном салате на осень с крабовыми палочками "Оленка", который готовится всего за 15 минут.

Еще мы рассказывали об осеннем салате из капусты, который должен быть в арсенале каждой хозяйки.

Забудьте о шубе — Эктор Хименес-Браво поделился вкусным салатом с селедкой.

шпроты рецепты салат закуска салат мимоза

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на искусственный ввод в долги — детали

05:35 Деньги для военных — сколько получают ранены

04:59 Атака РФ на Киев — в двух районах упали обломки БпЛА

04:36 В Киеве слышны взрывы — в чем причина

04:30 Имеют ли право на отсрочку студенты иностранных ВУЗов в Украине

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

04:24 В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу

03:49 РФ снова ударила по Харькову — разрушены дома, есть погибшие

03:26 "Азов" приглашает на работу медиков — какие условия и зарплата

02:59 Кто из студентов не имеет права на отсрочку от мобилизации

Новость с видео

02:30 Работники ТЦК заходят в жилье — имеют ли право и как реагировать

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на искусственный ввод в долги — детали

05:35 Деньги для военных — сколько получают ранены

04:59 Атака РФ на Киев — в двух районах упали обломки БпЛА

04:36 В Киеве слышны взрывы — в чем причина

04:30 Имеют ли право на отсрочку студенты иностранных ВУЗов в Украине

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

04:24 В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу

03:49 РФ снова ударила по Харькову — разрушены дома, есть погибшие

03:26 "Азов" приглашает на работу медиков — какие условия и зарплата

02:59 Кто из студентов не имеет права на отсрочку от мобилизации

Новость с видео

02:30 Работники ТЦК заходят в жилье — имеют ли право и как реагировать

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре