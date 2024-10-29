Бюджетный салат "Мимоза" — простой и вкусный рецепт для любого стола

Бюджетный салат "Мимоза" — идеальный рецепт приготовления
Салат "Мимоза" — это отличный вариант для бюджетного меню. Простой в приготовлении, вкусный и идеальный для семейных застолий или праздничных событий. Узнайте, как быстро и легко приготовить классический салат "Мимоза" по нашему рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- шпроты 300 г;
- лук 1 шт.;
- картофель 4 шт.;
- морковь 3 шт.;
- яйца 4-5 шт.;
- майонез 200 г.
Способ приготовления
Отвариваем овощи и яйца. Достаем рыбу из масла и разминаем вилкой. Салат выкладываем слоями, смазывая каждый слой майонезом.
Первым слоем выкладываем натертый на терке отварной картофель. Поверх картофеля кладем рыбу. Следующим слоем выкладываем лук.
Поверх лука кладем натертые на терке вареные белки из яйца, а затем натертую морковь. Украшаем салат натертыми желтками. Салат должен пропитаться 2-3 часа в холодильнике.
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