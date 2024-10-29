Бюджетный салат "Мимоза" — простой и вкусный рецепт для любого стола

Салат "Мимоза". Фото: Freepik

Салат "Мимоза" — это отличный вариант для бюджетного меню. Простой в приготовлении, вкусный и идеальный для семейных застолий или праздничных событий. Узнайте, как быстро и легко приготовить классический салат "Мимоза" по нашему рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

шпроты 300 г;

лук 1 шт.;

картофель 4 шт.;

морковь 3 шт.;

яйца 4-5 шт.;

майонез 200 г.

Способ приготовления

Отвариваем овощи и яйца. Достаем рыбу из масла и разминаем вилкой. Салат выкладываем слоями, смазывая каждый слой майонезом.

Картофель и майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Первым слоем выкладываем натертый на терке отварной картофель. Поверх картофеля кладем рыбу. Следующим слоем выкладываем лук.

Лук и майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Поверх лука кладем натертые на терке вареные белки из яйца, а затем натертую морковь. Украшаем салат натертыми желтками. Салат должен пропитаться 2-3 часа в холодильнике.

Морковь и майонез. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

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