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Бюджетний салат на кожен день — "Королівський буряк"

14 січня 2025 12:10
Марина Євтягіна - Редактор
Бюджетний салат Королівський буряк — простий рецепт для кожного дня
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Королівський буряк" — ідеальне рішення для швидкого, смачного та бюджетного перекусу. Простий набір інгредієнтів і мінімум часу. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • буряк варений;
  • цибуля;
  • сир твердий;
  • волоський горіх;
  • майонез.

Спосіб приготування 

Буряк натираємо на середній тертці. Цибулю нарізаємо півкільцями і обсмажуємо до золотистої скоринки, потім викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Сир натираємо на середній тертці. Горіх грецький нарізаємо. Викладаємо все в салатницю, буряк перемішати зі смаженою цибулею, додаємо горіх і сир. 

салат з буряком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Трохи сиру та волоського горіха залишаємо, щоб прикрасити салат. Видавлюємо часник, додаємо майонез і все перемішуємо. Зверху прикрашаємо сиром та горіхом. Інгредієнти розраховуються залежно від того, яку кількість салату ви бажаєте приготувати. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

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А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

салат рецепти волоські горіхи буряк закуска

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