Бюджетний салат Королівський буряк — простий рецепт для кожного дня

Бюджетний салат на кожен день — "Королівський буряк"
Салат "Королівський буряк" — ідеальне рішення для швидкого, смачного та бюджетного перекусу. Простий набір інгредієнтів і мінімум часу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк варений;
- цибуля;
- сир твердий;
- волоський горіх;
- майонез.
Спосіб приготування
Буряк натираємо на середній тертці. Цибулю нарізаємо півкільцями і обсмажуємо до золотистої скоринки, потім викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.
Сир натираємо на середній тертці. Горіх грецький нарізаємо. Викладаємо все в салатницю, буряк перемішати зі смаженою цибулею, додаємо горіх і сир.
Трохи сиру та волоського горіха залишаємо, щоб прикрасити салат. Видавлюємо часник, додаємо майонез і все перемішуємо. Зверху прикрашаємо сиром та горіхом. Інгредієнти розраховуються залежно від того, яку кількість салату ви бажаєте приготувати.
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