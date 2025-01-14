Бюджетний салат Королівський буряк — простий рецепт для кожного дня

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Королівський буряк" — ідеальне рішення для швидкого, смачного та бюджетного перекусу. Простий набір інгредієнтів і мінімум часу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк варений;

цибуля;

сир твердий;

волоський горіх;

майонез.

Спосіб приготування

Буряк натираємо на середній тертці. Цибулю нарізаємо півкільцями і обсмажуємо до золотистої скоринки, потім викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Сир натираємо на середній тертці. Горіх грецький нарізаємо. Викладаємо все в салатницю, буряк перемішати зі смаженою цибулею, додаємо горіх і сир.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Трохи сиру та волоського горіха залишаємо, щоб прикрасити салат. Видавлюємо часник, додаємо майонез і все перемішуємо. Зверху прикрашаємо сиром та горіхом. Інгредієнти розраховуються залежно від того, яку кількість салату ви бажаєте приготувати.

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