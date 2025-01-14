Бюджетный салат Королевская свекла — простой рецепт для каждого дня

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Королевская свекла" — идеальное решение для быстрого, вкусного и бюджетного перекуса. Простой набор ингредиентов и минимум времени.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла вареная;

лук;

сыр твердый;

волосский орех;

майонез;

Способ приготовления;

Буряк натираем на средней терке. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем до золотистой корочки, затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Сыр натираем на средней терке. Орех грецкий нарезаем. Выкладываем все в салатницу, свеклу перемешать с жареным луком, добавляем орех и сыр.

Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Немного сыра и грецкого ореха оставляем, чтобы украсить салат. Выдавливаем чеснок, добавляем майонез и все перемешиваем. Сверху украшаем сыром и орехом. Ингредиенты рассчитываются в зависимости от того, какое количество салата вы желаете приготовить.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.