Бюджетный салат Королевская свекла — простой рецепт для каждого дня

Бюджетный салат на каждый день — "Королевская свекла"
Салат "Королевская свекла" — идеальное решение для быстрого, вкусного и бюджетного перекуса. Простой набор ингредиентов и минимум времени.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла вареная;
- лук;
- сыр твердый;
- волосский орех;
- майонез;
Способ приготовления;
Буряк натираем на средней терке. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем до золотистой корочки, затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Сыр натираем на средней терке. Орех грецкий нарезаем. Выкладываем все в салатницу, свеклу перемешать с жареным луком, добавляем орех и сыр.
Немного сыра и грецкого ореха оставляем, чтобы украсить салат. Выдавливаем чеснок, добавляем майонез и все перемешиваем. Сверху украшаем сыром и орехом. Ингредиенты рассчитываются в зависимости от того, какое количество салата вы желаете приготовить.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов
Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.
Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.
Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе
А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.
Читайте Новини.LIVE!