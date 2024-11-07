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Бюджетний салат за 5 хвилин зі звичайного буряка без майонезу

7 листопада 2024 12:11
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Салат за 5 хвилин з буряка без майонезу — швидкий рецепт
Салат із буряком. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте швидкий рецепт корисного салату? Спробуйте салат із буряків без майонезу! Готується лише за 5 хвилин, насичений вітамінами та ідеально підходить для тих, хто стежить за харчуванням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • буряк варений — 400-500 г;
  • чорнослив — 80 г;
  • волоські горіхи — 80 г;
  • родзинки — 60 г;
  • олія або майонез — 1-2 ст.л.;
  • лимонний сік — 1-2 ст.
  • сіль.

Спосіб приготування

Буряк очистьте від шкірки та натріть на великій тертці. Можна нарізати тонкими брусочками, якщо хочете більш текстурний салат.

смачний рецепт салат з буряком
Буряк та часник. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Чорнослив ретельно промийте та наріжте невеликими шматочками. Родзинки також промийте і за потреби замочіть у гарячій воді на кілька хвилин, щоб він став м'яким.

простий рецепт салат з буряком
Буряк та горіхи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Волоські горіхи злегка подрібніть ножем або розламайте руками, щоб шматочки були середнього розміру. У великій мисці з'єднайте буряки, чорнослив, родзинки та горіхи. Полийте лимонним соком, додайте олію або майонез, посоліть на смак і ретельно перемішайте.

рецепт салат з буряком
Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подавайте салат відразу після приготування або дайте йому настоятися в холодильнику 15-20 хвилин для більш насиченого смаку.

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