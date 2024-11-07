Салат за 5 хвилин з буряка без майонезу — швидкий рецепт

Салат із буряком. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Шукаєте швидкий рецепт корисного салату? Спробуйте салат із буряків без майонезу! Готується лише за 5 хвилин, насичений вітамінами та ідеально підходить для тих, хто стежить за харчуванням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

буряк варений — 400-500 г;

чорнослив — 80 г;

волоські горіхи — 80 г;

родзинки — 60 г;

олія або майонез — 1-2 ст.л.;

лимонний сік — 1-2 ст.

сіль.

Спосіб приготування

Буряк очистьте від шкірки та натріть на великій тертці. Можна нарізати тонкими брусочками, якщо хочете більш текстурний салат.

Буряк та часник. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Чорнослив ретельно промийте та наріжте невеликими шматочками. Родзинки також промийте і за потреби замочіть у гарячій воді на кілька хвилин, щоб він став м'яким.

Буряк та горіхи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Волоські горіхи злегка подрібніть ножем або розламайте руками, щоб шматочки були середнього розміру. У великій мисці з'єднайте буряки, чорнослив, родзинки та горіхи. Полийте лимонним соком, додайте олію або майонез, посоліть на смак і ретельно перемішайте.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подавайте салат відразу після приготування або дайте йому настоятися в холодильнику 15-20 хвилин для більш насиченого смаку.

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